Scarlett Johansson: "Sesso con Benicio Del Toro in un ascensore? Un pettegolezzo falso e oltraggioso"

Anni fa, Scarlett Johansson è stata oggetto di voci secondo cui aveva fatto sesso in ascensore con l'attore Benicio Del Toro dopo la cerimonia di consegna degli Academy Awards. L'attrice 37enne ha smentito il pettegolezzo definendolo "oltraggioso".

Oscar 2020: Scarlett Johansson sul red carpet

Scarlett Johansson è apparsa nel podcast dalle 9 alle 5 di TheSkimm, affrontando anche lo scabroso pettegolezzo che per anni è circolato a Hollywood, senza però nominare Benicio Del Toro nella storia.

"C'era una voce che girava da molto tempo che diceva che avevo fatto sesso in un ascensore", ha detto Scarlett. "Quella è stata una storia che mi ha seguito per molto tempo. Ma ho sempre pensato che fosse oltraggioso".

L'attrice ha specificato: "Pensavo sempre tra me e me 'Sarebbe dura. È un periodo di tempo molto breve, la logistica mi sembra così poco attraente'. Sono una persona che ha il terrore di essere sorpresa a fare qualcosa che non dovrebbe. Quindi questo ha reso la storia ancora più assurda per me".

Scarlett Johansson svela le domande imbarazzanti di sua figlia sulle sue mutande e altre questioni

In precedenza, Scarlett Johansson ha rivelato l'unica cosa che spera che i suoi figli non scoprano mai sul suo passato:

"Mia figlia potrebbe avermelo già chiesto prima. Fumavo quando ero più giovane, oggi me ne vergogno così tanto. È solo che non voglio che pensi mai che io abbia mai pensato che fosse bello perché non può mai, mai, mai fumare".