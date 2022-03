Scarlett Johansson svela le domande imbarazzanti di sua figlia sulle sue mutande e altre questioni

Scarlett Johansson, durante un'intervista con InStyle relativa alla sua nuova linea di prodotti per la cura della pelle, ha parlato delle domande molto imbarazzanti che le ha recentemente posto sua figlia a proposito delle sue mutande ed altri aspetti della sua intimità.

La Johansson ha esordito dicendo: "Mi ha chiesto perché le mie mutandine mi sempre su per la riga del sedere e ho provato a spiegarle che cos'era la linea degli slip. Le ho detto cose tipo: 'Perché mamma non vuole che la riga delle mutande sia visibile attraverso i pantaloni'."

"Al che lei, confusa, mi ha guardata e mi ha chiesto: 'E perché mamma?' E io le ho detto: 'Perché se la riga è larga si vede attraverso i pantaloni e io non voglio che si veda', e lei ha continuato: 'Non capisco, ma tu indossi le mutande, per questo si vedono.' Siamo andate avanti così per un po', lo so, è strano." Ha concluso la star di Black Widow.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena d'azione

Durante la stessa intervista, Scarlett Johansson ha parlato anche di altre domande che sua figlia di 7 anni le ha posto più volte nell'ultimo periodo: "Perché ti togli le sopracciglia con le pinzette? Perché ti arricci le ciglia? Cos'è un assorbente? A che cosa serve?".