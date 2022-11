Scarlett Johansson debutta in tv: sarà la star della serie thriller Amazon Just Cause

Il piccolo schermo attende Scarlett Johansson, l'attrice sarà protagonista e produttrice della serie Prime Video Just Cause.

Scarlett Johansson si prepara a fare il debutto sul piccolo schermo. La star del Marvel Cinematic Universe sarà la protagonista del legal thriller targato Prime Video Just Cause, come riporta Deadline.

Basato sul romanzo di John Katzenbach, Just Cause è incentrato sulla giornalista della Florida Madison "Madi" Cowart, interpretata da Scarlett Johansson, che viene assegnata a coprire il caso di un detenuto nel braccio della morte negli ultimi giorni prima della sua esecuzione. Il personaggio dell'attrice Johansson era un uomo nel romanzo originale. Prime Video ha approvato un ordine diretto della serie, con Johansson in veste di produttrice esecutiva dello show insieme alla sceneggiatrice Christy Hall.

Per uno strano scherzo del destino, questa è in realtà la seconda interpretazione, per Scarlett Johansson, del materiale originale. Uno dei suoi primi ruoli, quando aveva solo 11 anni, è stato nella versione cinematografica del 1995 di La giusta causa, con Sean Connery e Laurence Fishburne.

Gli unici crediti televisivi di Johansson sono le sue apparizioni al Saturday Night Live, insieme al lavoro di doppiaggio su Robot Chicken e a qualche cameo in serie come Entourage. L'attrice ha debuttato nel ruolo di Natasha Romanoff, alias Black Widow, nel blockbuster Marvel del 2010 Iron Man 2, riprendendo il ruolo in altri otto film Marvel, inclusa la pellicola standalone Black Widow.