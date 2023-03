Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Owen Wilson in trattativa per una commedia Netflix diretta da Nancy Meyers

Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender e Owen Wilson sono in trattativa per recitare in una nuova commedia Netflix, che segnerebbe il ritorno alla regia di Nancy Meyers. A riportare e confermare queste informazioni è stato Deadline.

In base a quanto riportato da alcune fonti del sito, la nuova commedia Netflix con Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Michael Fassbender e Owen Wilson dovrebbe chiamarsi Paris Paramount, e gli accordi con gli attori non si sono ancora conclusi, poiché il budget è ancora in fase di elaborazione. Al centro del film troviamo la storia di un duo di cineasti sui generis che si riunisce sul set dopo essersi innamorati e disamorati.

Sembra che Nancy Meyers non fungerà solamente da regista, ma anche da produttrice e sceneggiatrice della pellicola, segnando il suo ritorno dietro alla macchina da presa. Per adesso, non essendoci alcuna dichiarazione né da Netflix e né da Scarlett Johansson, Penélope Cruz (che di recente abbiamo visto in Tutto in un giorno), Michael Fassbender e Owen Wilson, vi invitiamo ad attendere ulteriori sviluppi.