Scarlett Johansson: "Da giovane ero incastrata in ruoli da bomba sexy"

Scarlett Johansson è tornata di recente alla ribalta per affrontare una questione spinosa: l'oggettificazione del corpo femminile e di come, nei primi anni della sua carriera, fosse stata incasellata in ruoli da seduttrice e molto provocatori.

"Penso che a causa di quella traiettoria in cui ero stata lanciata, sono rimasta bloccata per molto tempo in quella situazione. Ero stata preparata per i ruoli che voi definite da bomba sexy. Interpretavo sempre la donna oggetta del desiderio altrui e all'improvviso mi sono ritrovata in un angolo, come se non riuscissi a uscirne" ha dichiarato l'attrice ai microfoni del podcast Table for Two.

Lei, Scarlett Johansson: "Joaquin Phoenix lasciò il set durante la sequenza dell'orgasmo"

Scarlett Johansson ha poi rivelato di aver avuto molte difficoltà nel girare Lost in Translation, film con Bill Murray, quando aveva soltanto 17 anni: "I nostri personaggi hanno questo rapporto profondo e per me è stato difficile... Ho lottato con tutto questo per diverse ragioni. Quando ne sono uscita è stato come uno strano sogno febbrile".

A breve Scarlett Johansson debutterà sul piccolo schermo con il legal thriller targato Prime Video Just Cause. Basato sul romanzo di John Katzenbach, Just Cause è incentrato sulla giornalista della Florida, Madison "Madi" Cowart, che viene assegnata a coprire il caso di un detenuto nel braccio della morte negli ultimi giorni prima della sua esecuzione.