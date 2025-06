Jonathan Bailey bacia Scarlett Johansson sul red carpet del nuovo Jurassic World: "La vita è troppo breve"

Jonathan Bailey e Scarlett Johansson hanno mostrato una grande complicità sul red carpet di Jurassic World - La rinascita, il nuovo film del franchise successivo alla prima trilogia di Jurassic World.

Le due star hanno partecipato alla première newyorchese del film insieme agli altri membri del cast, il due volte premio Oscar Mahershala Ali e Rupert Friend.

Il bacio di Jonathan Bailey a Scarlett Johansson

"Credo nel dimostrare affetto in tanti modi diversi. E se non puoi baciare i tuoi amici... la vita è troppo breve per non farlo" ha confessato Jonathan Bailey, dopo aver scambiato velocemente un bacio sulle labbra con la collega.

Jonathan Bailey in una scena di Jurassic World: La rinascita

Non è la prima volta che i due mostrano il loro affetto reciproco in questo modo, visto che accadde la stessa cosa alla première di Londra. Negli anni scorsi, Jonathan Bailey attualmente avrebbe una relazione con un uomo la cui identità non è stata rivelata mentre Scarlett Johansson è sposata da quattro anni con il conduttore e comico Colin Jost.

Jonathan Bailey e il peso di sentirsi un co-protagonista

In una recente intervista, Jonathan Bailey ha ammesso di aver sentito il peso di essere co-protagonista in Jurassic World: La rinascita in quanto dichiaratamente omosessuale.

La star del soft-reboot di Jurassic World ha dichiarato:"Ci sono momenti in cui sì, devi essere eccellente per dimostrare che sei all'altezza. E non è che io non lo abbia sentito. C'è il peso della storia. E ci sono state infinite persone brillanti prima di te che hanno cambiato il modo in cui si percepisce la sessualità".

Jonathan Bailey in una scena di Bridgerton

Bailey ha spiegato:"Qualsiasi forma di pregiudizio verso l'orientamento sessuale va combattuta, e quale modo migliore di farlo se non interpretando qualsiasi tipo di personaggio. Essere un attore dichiaratamente gay, storicamente, significava non poter interpretare ruoli etero, e comunque non c'erano ruoli gay da interpretare. Questo, fortunatamente, è cambiato tantissimo".