Scarlett Johansson: il marito la ricopre di slime durante il discorso agli MTV Movie & TV Awards 2021

Nel corso della cerimonia degli MTV Movie and TV Awards 2021, Scarlett Johansson ha ricevuto il Generation Award, ma il discorso di ringraziamento dell'attrice è stato perturbato da una secchiata di slime versatale sulla testa dal marito Colin Jost. La reazione dell'attrice, che potete vedere nel video più sopra, non è stata delle migliori.

Scarlett Johansson e Colin Jost sono sposati dallo scorso ottobre. I due si sono incontrati sul set del Saturday Night Live, in cui Jost lavora, e anche se apprezza la natura burlone del marito, l'interprete di Black Widow non sembra divertirsi molto per lo slime versatole in testa.

"What the f***?" esclama Scarlet inferocita nel video, mentre il marito le risponde: "MTV! You got slimed".

Scarlett Johansson spiega al marito che lo scherzo dello slime deriva dalla rete Nickelodeon, non da MTV. In realtà ha avuto origine nella serie You Can't Do That On Television, ma adesso è diventato una tradizione per i premiati dei Nickelodeon Kid's Choice Awards.

Il siparietto comico di coppia ha comunque messo in mostra le potenzialità comiche non solo della bravissima Scarlett Johansson, ma anche del marito Colin Jost rendendo la scenetta uno dei momenti preferiti della cerimonia per i fan.