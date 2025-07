Jurassic World: La Rinascita, ecco com'è stato cambiato il finale

Jurassic World: La Rinascita, ancora in sala, inizialmente aveva un finale diverso che non sarebbe piaciuto ai fan, ecco qual era l'idea originale

Jurassic World: La Rinascita è ancora nelle sale e, a quanto pare, sta andando piuttosto bene. Questo nuovo capitolo della saga vede la mercenaria Zora Benett (Scarlett Johansson) reclutata dal capo di un'azienda farmaceutica per recarsi nel sito di prova utilizzato per creare dinosauri mutanti. Perché servono dinosauri mutanti? Perché quelli normali sono diventati troppo banali, più denti e più artigli, come si accennava nei capitoli precedenti.

Insieme ad altri mercenari e al paleontologo Dr. Henry Loomis, l'obiettivo di Bennett è quello di recuperare campioni di DNA dai tre esemplari più grandi dell'isola. Purtroppo per loro, ci sono anche i suddetti dinosauri mutanti di cui preoccuparsi, e hanno ben ragione di farlo. Come in ogni film della serie Jurassic, alcuni sopravvivono e altri no. Ma, a quanto pare, inizialmente avrebbe dovuto esserci una persona in meno a tornare sulla terraferma.

Jurassic World: La Rinascita, il finale scartato del film

Edwards ha parlato con Variety e ha rivelato di come è stato modificato il finale. La cosa aveva principalmente a che fare con Duncan Kincaid, interpretato da Mahershala Ali. Secondo Edwards, il destino del suo personaggio è cambiato un paio di volte. Nella prima bozza che il regista ha letto, moriva. Ed allo stesso Edwards l'idea piaceva molto!

Tuttavia, le cose sono cambiate quando è arrivato il momento di scegliere l'attore per interpretare Kincaid. Edwards ha detto:

"Abbiamo iniziato a cercare Mahershala e, per qualche motivo, ci è sembrato che, beh, se avessimo avuto Mahershala, avremmo dovuto tenerlo in vita, giusto? Ma poi Mahershala ha letto la sceneggiatura e la sua unica osservazione è stata: 'Possiamo ucciderlo?'. Ho accettato, quindi mi sono unito al Team Mahershala e insieme abbiamo insistito affinché fosse ucciso; la sceneggiatura è tornata alla versione in cui moriva".

Alla fine, come sanno coloro che hanno visto l'ultimo capitolo della saga, il Duncan di Ali se ne va (o meglio, salpa) senza alcun segno fatale di morsi, proprio come la Zora di Johansson, il dottor Loomis di Jonathan Bailey, la famiglia Delgado (Luna Blaise, Audrina Miranda e Manuel Garcia-Rulfo) e Xavier Dobbs (David Iacono). Come mai Kincaid è tornato sano e salvo?

Edwards ha infatti rivelato: "Mentre stavamo girando, lo studio ha detto: 'Sentite, non abbiamo tempo per fare riprese aggiuntive o reshoot. Per sicurezza, girate del materiale, nel caso avessimo bisogno che lui sopravviva'. Nella mia mente, so come funzionano queste cose: tutto ciò che giriamo finirà nel film, quindi bisogna stare attenti. Ho pensato: 'Se possiamo farlo, voglio che sia una versione davvero di classe con cui posso convivere', quindi ho iniziato a immaginarlo e a pensare ad alcune inquadrature. Gli attori hanno offerto una performance straordinaria in questa piccola sezione, e mi è piaciuta molto".

È vero, quando Zora urla a Kincaid, che si sta sacrificando per permettere loro di scappare, è la sua migliore interpretazione durante la pellicola. Tuttavia, Edwards ha comunque inviato il montaggio alla Universal in cui Duncan viene divorato.

Come ha detto Edwards: "Alla fine ho inviato la versione in cui moriva. È andata bene, ma lo studio ha detto: 'Oh, è fantastico. Ma possiamo vedere la versione in cui sopravvive?'. Non l'avevamo montata, quindi siamo tornati indietro e l'abbiamo modificata, e tutti hanno detto: 'Deve essere quella'. Abbiamo fatto due proiezioni di prova e la reazione alla sua sopravvivenza è stata molto più positiva".

Lo spettatore si chiede un po' come Kincaid riesca a sopravvivere all'attacco del Distortus Rex, ma questo è compensato dal fatto che Ali è un attore molto simpatico e che sarebbe stato difficile far morire il suo personaggio. In ogni caso, lui porta a termine la sua missione e gli altri riescono a salire sulla barca e a sfuggire al Distortus Rex.