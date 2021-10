Scarlett Johansson, per i fratelli Russo: "La causa contro Disney dimostra che gli studios sono nel panico"

I registi di Avengers: Endgame, i Fratelli Russo, hanno dichiarato che la causa di Scarlett Johansson contro Disney per l'uscita di Black Widow è indicativa del cambiamento nell'industria del cinema.

Joe ed Anthony Russo sono collaboratori di lunga data di Marvel nonché responsabili di due dei principali successi del Marvel Cinematic Universe: Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La causa intentata da Scarlett Johansson riguarda l'uscita in streaming su Disney+ di Black Widow in simultanea alle sale cinematografiche, strategia che avrebbe infranto il contratto dell'attrice con lo studio che prevedeva una percentuale di proventi sugli incassi. Alla fine le due controparti hanno raggiunto un accordo economico e Scarlett Johansson ha confermato il proseguimento della collaborazione con Disney, ma per i Russo la faccenda avrebbe creato un importante precedente.

Parlando con Variety, i Russo sono entrati nel merito della questione descrivendo l'incidente come "indicativo di un cambiamento significativo" nell'industria visto che le corporation sarebbero nel panico per via delle conseguenze a lungo termine dell'emergenza sanitaria. Ecco le loro parole:

"Le aziende sono nel panico in questo momento, forse metà degli studi scompariranno nei prossimi 5-10 anni e il gioco è cambiato radicalmente. Ci sono produttori di contenuti che possono spendere più di qualsiasi studio ed è solo un errore di arrotondamento per loro perché sono aziende da 1 trilione di dollari. Non abbiamo mai visto niente di simile prima nel settore".