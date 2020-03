Scarlett Johansson sbaglia e definisce Hulk un mutante

Durante una nuova intervista, Scarlett Johansson ha commesso un piccolo errore definendo Hulk un mutante, sbagliando completamente visto che il personaggio di Bruce Banner ha acquisito i suoi poteri tramite dei raggi gamma non geneticamente come gli X-Men.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

L'attrice, che in questi mesi sta presentando il suo film Marvel Black Widow, raccontava in una nuova intervista la sua esperienza nei film sugli Avengers descrivendo tutti i suoi compagni di avventura. Arrivata a Hulk, Scarlett ha dichiarato: "Nessuno di noi sapeva se questo film avrebbe funzionato. Sembrava folle. C'è un Dio nordico, c'è il personaggio di Tony Stark, il miliardario playboy, e poi c'è un scienziato mutante che ha un problema di gestione della rabbia"

Avengers: Endgame, Mark Ruffalo vuole la rivincita tra Hulk e Thanos

Sicuramente, Scarlett Johansson ha pensato di utilizzare la parola mutante più in generale, definendo i personaggi alla Spider-Man che hanno dei poteri anomali. Ma si sa, nel mondo dei fumetti e dei cinecomic gli unici mutanti sono gli X-Men, che hanno i loro poteri grazie a un mutamento genetico.

Un piccolo errore che molti fan non accettano in quanto Hulk è stato un personaggio fondamentale nel percorso di Natasha Romanoff, personaggio interpretato da Scarlett Johansson anche in Black Widow. I due stabilirono per la prima volta una connessione in Avengers: Age of Ultron, dove Black Widow fu in grado di connettersi con Bruce anche mentre era trasformato in Hulk. Sebbene la loro relazione sia diventata romantica per un certo periodo, non è stata approfondita molto nei film successivi. Tuttavia, i due rimasero co-Vendicatori e buoni amici.

Questo è andato avanti fino al sacrificio di Natasha per la Pietra dell'Anima in Avengers: Endgame, sacrificandosi per salvare il pianeta. Il film Black Widow è ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, permettendo così il ritorno di Natasha.