Scarlett Johansson e Gal Gadot come Wonder Woman e Black Widow in una fan art

Marica Lancellotti

Il nome di Gal Gadot è ormai indissolubilmente legato a quello del suo personaggio più famoso, Diana Price in arte Wonder Woman, ma qualcuno si è chiesto: che aspetto potrebbe avere la supereroina dell'universo DC se non fosse stata portata sullo schermo da Gal? La riposta l'ha trovata il digital artist BossLogic, che ha disegnato una Wonder Woman con le fattezze di... Scarlett Johansson! Ovvero la Black Widow dell'UCM.

I capelli sono rossi, come quelli della Vedova Nera, ma gli accessori sono assolutamente quelli di Wonder Woman, compreso il costume (potete immaginare Diana Price fasciata nelle tute aderenti dello SHIELD?). L'immagine ha diviso i fan: c'è chi l'ha accolta con parere positivo, chi invece, ormai troppo affezionato alla figura di Gal Gadot e non può nemmeno immaginare che quella spada e quello scudo vengano branditi da qualcun'altra.

La provocazione di BossLogic, però, non si è fermata qui: se Scarlett Johansson può entrare nel DCEU, non si può d certo lasciare Gal Gadot senza un suo personaggio: eccola, dunque, nei panni di Black Widow. L'artista ha mantenuto il caratteristico colore rosso dei capelli, ma ha cambiato leggermente il design del costume, meno scuro rispetto all'originale, "nascondendo" anche due piccoli omaggi alla supereroina della DC: la lettera "W", logo di Wonder Woman, cucita sulla spalla e sulla cintura.

Anche se la consacrazione di Gal Gadot è arrivata solo nel 2016, tuttavia l'attesa ha pagato e anche piuttosto bene: se in Batman v Superman: Dawn of Justice Wonder Woman era solo un personaggio di supporto, grazie al suo standalone la Gadot è diventata forse, ad oggi, il volto più rappresentativo del DCEU, soprattutto con le presunte uscite di scena di Ben Affleck ed Henry Cavill. In queste settimane l'attrice sta lavorando al sequel, Wonder Woman 1984, che arriverà nei cinema solo nel 2020, ma due film da protagonista in pochissimi anni è comunque meno tempo di quanto ha dovuto aspettare Scarlett Johansson per dare uno standalone alla sua Natasha Romanoff.