Scarlett Johansson torna a difendere Woody Allen: "Importante avere integrità"

Scarlett Johansson non ha cambiato idea su Woody Allen. In occasione del novantesimo compleanno del regista newyorkese, una delle sue muse torna a ribadire la fiducia in lui sollevando temi come l'integrità.

Per quasi trent'anni, Woody Allen ha dovuto affrontare l'accusa di abusi sessuali da parte della figlia adottiva Dylan Farrow, sostenuta dall'ex compagna Mia Farrow. Nonostante l'assenza di prove concrete, con l'avvento del #metoo Allen è stato ampiamente ostracizzato a Hollywood e ha faticato a ottenere finanziamenti negli Stati Uniti.

In un'intervista al Telegraph, Scarlett Johansson è tornata ad affrontare la questione. Alla domanda se la sua carriera ha subito contraccolpi per via del sostegno ad Allen ha risposto:

"Non si sa mai esattamente cosa accada con l'effetto domino. Ma mia madre mi ha sempre incoraggiata a essere me stessa, a capire che è importante avere integrità e difendere ciò in cui si crede".

Scarlett Johansson in Match Point

Lavorare con Woody Allen ha danneggiato i suoi attori?

Approfondendo la questione, Scarlett Johansson ha detto: "Allo stesso tempo, penso sia importante capire quando non è il tuo turno. Non intendo dire che si deve tacere. Voglio dire che a volte semplicemente non è il tuo momento. Ed è una cosa che ho capito meglio con la maturità."

La star di Match Point, Scoop e Vicky Cristina Barcellona aveva difenso Allen in precedenza nel 2019 dichiarando all'Hollywood Reporter:

"Adoro Woody. Gli credo e lavorerei con lui in qualsiasi momento. Vedo Woody ogni volta che posso e ne ho parlato molto con lui. Sono stata molto diretta con lui, e lui è molto diretto con me. Lui dichiara la sua innocenza e io gli credo".

Le critiche dell'attrice al trattamento riservato ad Allen si allineano al comportamento di altre star che non hanno mai cessato di sostenere il regista. Negli ultimi anni altri attori sono intervenuti in difesa di Allen, tra cui Sean Penn, Javier Bardem, Penélope Cruz, la compianta Diane Keaton, musa di Io e Annie, Michael Caine, Anjelica Huston, Alec Baldwin e Jeff Goldblum.