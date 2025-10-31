Woody Allen ha trovato i finanziamenti: ecco dove si girerà il suo nuovo film

A 89 anni, Woody Allen ha l'urgenza di fare almeno un altro film e finalmente avrebbe trovato i finanziamenti necessari per dare alla luce quella che ha definito lui stesso "una delle mie migliori idee".

La notizia è stata ufficializzata, come riporta il quotidiano spagnolo El Pais: il governo di Madridnella capitale spagnola a condizione che il nome della città compaia nel titolo. Secondo i documenti governativi, il film ha attualmente il titolo provvisorio WASP 2026, acronimo di Woody Allen Summer Project.

Il regista newyorkese avrebbe dovuto girare il suo nuovo film in Italia la scorsa estate, ma i finanziamenti sono saltati e l'intera produzione è stata cancellata. Pochi mesi dopo, le testate spagnole La Vanguardia, Rac e Tapas hanno riferito che Allen avrebbe girato il suo prossimo film a Barcellona. Anche quel progetto è saltato. Ma questa sembra la volta buona, visto che a mettere il sigillo sul nuovo film di Woody Allen è addirittura il governo spagnolo.

Penelope Cruz in una scena di Vicky Cristina Barcellona

Che cosa sappiamo sul nuovo film di Woody Allen?

Come da tradizione alleniana, per il momento non si conoscono dettagli sulla trama e sul cast di questo nuovo misterioso film. Il fatto che la pellicola sia ambientata in Spagna potrebbe garantire la presenza delle star iberiche "fedeli" ad Allen come Javier Bardem e Penélope Cruz. O almeno è quello che i fan si augurano.

L'ultima fatica del regista, Coup de Chance, che è anche il suo cinquantesimo film, è stato girato interamente in Francia ed è uno dei suoi film recenti più apprezzati dalla critica. Su Rotten Tomatoes la pellicola ha ottenuto l'84%, diventando il film con la miglio media dai tempi di Blue Jasmine del 2013.

Di recente, Woody Allen ha dichiarato ai giornalisti Neil Rosen e Roger Friedman che si augura di girare un altro film a New York, ma ha grandi difficoltà a trovare i finanziamenti necessari. Allen non ha più girato negli USA dopo che, col #MeToo, sono riemerse le accuse di molestie da parte dell'ex compagna Mia Farrow ai danni della figlia adottiva Dylan Farrow.