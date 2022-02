Scarlett Johansson e Colin Jost si fanno leggere la mente da Amazon Alexa nello spot del Super Bowl

Scarlett Johansson e il marito Colin Jost si sono fatti leggere la mente da Amazon Alexa nell'ultimo spot del Super Bowl realizzato dal gigante della tecnologia: la pubblicità vede la coppia utilizzare lo smart-device per commentare il respiro mattutino, il balbettio e altri piccoli fastidi l'uno dell'altra, attraverso una serie di momenti esilaranti.

Il filmato mostra che cosa accadrebbe nelle nostre vite se Alexa fosse veramente in grado di leggere la mente delle persone; l'aspetto più singolare dell'iniziativa è che la Johansson in passato ha interpretato Samantha, l'intelligenza artificiale del film del 2013 intitolato Lei, diretto da Spike Jonze e interpretato da Joaquin Phoenix.

Her al Festival di Roma 2013 - Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix, Rooney Mara e Spike Jonze sul red carpet

La pellicola in questione, che si è aggiudicata il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, descrive un futuro prossimo nel quale i computer giocano un ruolo fondamentale nella vita delle persone. Come mostra il film, l'uscita sul mercato di un nuovo sistema operativo provvisto di intelligenza artificiale, in grado di apprendere ed elaborare emozioni, rivoluziona inaspettatamente il rapporto degli esseri umani con la tecnologia.

La 56° edizione del Super Bowl si terrà domenica 13 febbraio 2022 presso il SoFi Stadium di Inglewood, in California. Dazn detiene l'esclusiva sui diritti di trasmissione, anche se è possibile che l'evento sportivo venga trasmesso in chiaro. Come accade ogni anno, le principali major di Hollywood durante la trasmissione proporranno anche degli spot pubblicitari dei titoli più importanti in arrivo nei prossimi mesi.