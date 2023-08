Black Widow, David Harbour sul film Marvel: 'Il finale è stato riscritto'

A confermare i problemi di produzione di Black Widow è stato David Harbour, che ha recentemente ammesso che il finale della pellicola con Scarlett Johansson protagonista è stato pesantemente riscritto a riprese in corso.

"La cosa interessante della Marvel, che è così grandiosa, è che rielaborano tutto anche nelle grandi produzioni", ha rivelato Harbour. "Come nel caso di Black Widow, l'intero terzo atto è stato rielaborato mentre stavamo girando, il che è incredibile, e quindi si prendono solo questa libertà". L'attore, dunque, non ne parla in termini negativi, dato che la riscrittura è servita a rendere il finale e in generale il film migliore, ma è evidente dei problemi riscontrati in fase di sceneggiatura prima di cominciare le riprese.

Harbour tornerà a interpretare il personaggio di Red Guardian nel film Thunderbolts, previsto per il 2024.

Thunderbolts getterà le basi per il debutto degli X-Men nell'MCU?

I dettagli sul film sono molto scarsi, ma Thunderbolts dovrebbe seguire l'omonima squadra della Marvel Comics, un'alleanza di antieroi e cattivi costretti a lavorare per il governo. Jake Schreier (Paper Towns, Beef) dirigerà Thunderbolts da una sceneggiatura di Lee Sung Jin (Beef). La produzione doveva inizialmente iniziare quest'estate, ma gli scioperi in corso hanno costretto a posticipare il tutto.