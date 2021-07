Black Widow, potrebbe esserci un sequel? Sì, ma senza Scarlett Johansson

Il 7 luglio si tornerà finalmente al cinema con un film Marvel, Black Widow, il cinecomic dedicato alla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, che finora ha raccolto pareri entusiasti da parte della critica. Ma c'è forse la possibilità di vedere un giorno un sequel della pellicola? Ecco la risposta di Cate Shortland.

Dopo 13 lunghi anni dall'inizio di quello che fu il Marvel Cinematic Universe, che vide i natali grazie al primo film di Iron Man, e 11 dalla prima apparizione di Natasha Romanoff sul grande schermo in Iron Man 2, abbiamo avuto un film dedicato alla spia russa interpretata da Scarlett Johansson.

Meglio tardi che mai, certo, ma è anche vero che il posizionamento all'interno della cronologia del MCU è stato piuttosto felice, soprattutto dopo che i fan avevano dovuto dire addio al personaggio a seguito degli eventi di Avengers: Endgame, regalando dunque loro la possibilità di rivedere in azione uno degli Avenger originali.

Proprio per questo motivo, tuttavia, un sequel della pellicola non sarebbe fattibile, o almeno, non lo sarebbe se volessimo di nuovo incentrarlo su Natasha. Altrimenti, afferma la regista Cate Shortland ai microfoni di Radio Timees: "Credo che se seguissimo un altro personaggio, si potrebbe fare".

Dopotutto, quella della Johansson è stata un'uscita di scena in grande stile, come dimostra anche la nostra recensione di Black Widow.

"Credo che Scarlett sia davvero felice di aver lasciato la festa, e non è stata l'ultima ad andar via. Ha deciso di fare così. E non credo che tornerebbe, al momento" spiega Shortland, che aggiunge "Tutti quei fantastici combattimenti e lo spettacolo, e il poter creare qualcosa di davvero divertente e gioioso crea davvero dipendenza. Quindi sì, lo farei di nuovo, si. È qualcosa di cui sono molto contenta. Di solito sono terrorizzata quando sta per uscire un mio progetto, ma questa volta sono davvero felice. Credo sia perché è stato il frutto di un grande lavoro di squadra".

Black Widow arriverà il 7 luglio nelle sale italiane e il 9 sarà disponibile su Disney+ con Accesso Vip.