Scarlett Johannsson sarà la produttrice della serie tratta da Il Diario di una Tata

Il romanzo scritto da Emma McLaughlin e Nicola Kraus sarà alla base di un nuovo progetto televisivo realizzato per Netflix.

Il diario di una tata, già diventato un film con star Scarlett Johansson, diventerà ora una serie tv che verrà prodotta per Netflix.

L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva del nuovo progetto ispirato al romanzo scritto da Emma McLaughlin e Nicola Kraus tramite la sua casa di produzione These Pictures.

Chi realizzerà la serie Il Diario di una tata

A occuparsi dello sviluppo del nuovo adattamento saranno Amy Chozick (House of Cards) e Jenny Bicks (The Greatest Showman), che avranno l'incarico di sceneggiatrice, produttrici e co-showrunner.

La serie tratta dal romanzo Il diario di una tata potrà inoltre contare su un team di produttori che comprende anche gli esperti Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh Redman tramite Berlanti Productions, in collaborazione con Spyglass Media Group e Warner Bros Television.

Emma McLaughlin e Nicola Kraus avevano scritto un romanzo sequel nel 2010, 8 anni dopo il primo capitolo della storia, permettendo quindi agli autori dello show di avere ulteriore materiale a cui ispirarsi rispetto a quello alla base del film.

Cosa raccontava il film

Scarlett Johansson e Chris Evans in una scena di The Nanny Diaries

Al centro della trama del libro c'è Annie, una scrittrice in crisi e alla ricerca di una storia. La giovane accetta un lavoro come tata nell'Upper East Side, immergendosi in un mondo elitario all'insegna di eccessi ed eventi esclusivi.

Quando Annie ottiene il contratto dei suoi sogni con l'obiettivo di infiltrarsi e smascherare le vite scabrose degli ultra ricchi, la giovane deve provare a mantenere questa doppia vita mentre si affeziona alle persone e al loro mondo.... La giovane scopre inoltre di cosa è realmente capace la sua datrice di lavoro.

Nel cast del film (di cui potete leggere la nostra recensione), oltre a Scarlett Johansson, avevano recitato anche Laura Dern, Paul Giamatti, Alicia Keys, Chris Evans e Nicholas Reese Art.