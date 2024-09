Scarlet Witch: svelati i piani della Marvel per Wanda Maximoff

Un altro giorno, un'altra serie di indiscrezioni sulla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. Questa volta abbiamo un'idea più precisa della portata dei piani che i Marvel Studios hanno per il personaggio di Wanda Maximoff.

Secondo gli ultimi rumor circolanti online, un film sulla Strega Scarlatta è all'orizzonte e abbiamo buone ragioni per credere che Agatha All Along offrirà un aggiornamento sullo stato di Wanda, se non un vero e proprio cameo di Elizabeth Olsen.

Visione: la serie includerà il ritorno di Elizabeth Olsen nel MCU come Scarlet Witch

Wanda avrà un ruolo importante nel MCU

Nelle ultime settimane sono circolate molte voci sul personaggio, ma MyTimeToShineH (che, ricordiamo, ha rivelato il casting di Supergirl: Woman of Tomorrow) ha appena condiviso un importante aggiornamento.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

Secondo lo scooper, "i Marvel Studios hanno grandi progetti per Wanda/Scarlet Witch, che includono un film da solista, altre due serie spinoff su WandaVision e un ruolo importante nei prossimi film degli Avengers e in The Mutant Saga".

Hanno anche confermato che questi due spin-off si aggiungeranno a Visione, sembra dunque che i piani dei Marvel Studios per la Strega Scarlatta siano più grandi di quanto immaginiamo.

È interessante notare che chi ha diffuso la notizia ha incluso una foto della star di Madame Web Sydney Sweeney nel suo post su x. Questo potrebbe avere a che fare con il suo presunto ruolo misterioso nel MCU, che potrebbe a sua volta essere connesso alla Scarlet Witch.

In ogni caso, se Wanda dovesse entrare a far parte della Mutant Saga (che molti ritengono sarà quella che seguirà la Saga del Multiverso), ciò solleverebbe alcune questioni molto importanti. Ricordiamo che, nei fumetti, la Strega Scarlatta ha creato la realtà di House of M e in seguito ha pronunciato le fatidiche parole: "Basta mutanti".

Locandina di WandaVision

"È un personaggio a cui amo tornare quando e credo di essere stata fortunata, quando ho iniziato sono stata usata bene", ha detto di recente la Olsen a proposito di un possibile ritorno nel MCU, "e per un attimo non sapevano cosa fare di me! Se c'è un buon modo per farlo, sono sempre felice di tornare".

"Penso di sì. Lo immagino", ha detto quando le è stato chiesto se la Vendicatrice è davvero morta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. "Sì, e c'era una luce rossa di energia esplosiva. Credo di essere morta. Implorerei di lasciare una finestra aperta. Mi sono divertita così tanto a fare questi film. Mi piacerebbe essere non morta!.