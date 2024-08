Visione: la serie includerà il ritorno di Elizabeth Olsen nel MCU come Scarlet Witch

WandaVision ha generato più sequel di qualsiasi altra serie TV Disney+; la storia della Strega Scarlatta è continuata in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, mentre il mese prossimo uscirà Agatha All Along.

Oltre a ciò, sta prendendo forma una nuova serie TV su Visione - che in precedenza si vociferava fosse intitolata Vision Quest - che promette di riprendere la storia dell'androide dopo la sua resurrezione da parte dello S.W.O.R.D. (senza le sue emozioni). Visione Hex, tuttavia, ha ripristinato i ricordi del suo doppelganger.

C'è una storia da raccontare e si pensa che vedremo il Vendicatore creare una nuova famiglia di androidi simile alla pluripremiata serie di fumetti di Visione di Tom King.

Agatha All Along: Scarlet Witch è viva o morta nel MCU? La conferma è contenuta nel trailer

Il ritorno di Scarlet Witch

Tuttavia, non sarà solo Ultron a incrociare le strade di Visione nella serie, mentre ricostruisce la sua vita. Dopo la conferma odierna del ritorno di James Spader nei panni dell'androide malvagio, Deadline riporta: "Sebbene l'attenzione sia concentrata su Visione, abbiamo sentito che c'è anche la possibilità che Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) appaia, il che avrebbe senso visto quanto sono interconnesse le storie dei due personaggi nel MCU".

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Ciò avviene dopo che The Hollywood Reporter ha descritto Visione come "la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along". Se questa serie rivelerà cosa ne è stato di Wanda Maximoff dopo la sua scomparsa nel sequel di Doctor Strange, allora si creeranno le premesse perché lei e l'androide si riuniscano... forse per combattere il loro vecchio nemico, Ultron!

La storia d'amore tra Visione e Wanda è epica, quindi questo show potrebbe riunirli in tempo per i prossimi film dei Vendicatori, il che è una prospettiva entusiasmante.

Per quanto riguarda la Olsen, l'anno scorso l'attrice ha dichiarato: "In particolare negli ultimi quattro anni ho lavorato principalmente con la Marvel. Non è che non voglia essere associata solo a questo personaggio... ma sento davvero di dover variare progetti per ritrovare un equilibrio".

"Ho tanta voglia di fare film in questo momento. E spero che alcuni di essi si realizzino nel modo in cui voglio. Ma sì, ho bisogno di interpretare altri personaggi nella mia vita", ha aggiunto l'attrice.