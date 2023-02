Scarlet Witch: Elizabeth Olsen anticipa il suo grande ritorno nell'MCU

Dopo essere stata grande protagonista della serie WandaVision e di Dctor Strange nel Multiverso della Follia, sequel del film con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen si è presa una pausa dal mondo Marvel, ma qualcosa sembrerebbe bollire in pentola.

Ospite del Comfest Con in Kuwait, l'attrice ha voluto aggiornare i fan presenti sul futuro di Scarlet Witch, rimanendo però molto criptica: "Devo essere sincera. Se in questo momento dovessi dirvi la storia di Scarlet Witch che mi piacerebbe vedere sul grande schermo significherebbe fare spoiler. Kevin Feige chiede sempre a tutti noi cosa vogliamo fare con il personaggio che interpretiamo e poi lo mette in scena per davvero. Non so se posso rivelarlo, ma sì, voglio assolutamente tornare nei panni di Scarlet Witch".

Già in passato Elizabeth Olsen si era espressa sul futuro di Scarlet Witch che, a sua detta, si troverebbe in un percorso di redenzione dopo quanto accaduto in Doctor Strange 2. E con il Multiverso ormai sdoganato, le possibilità per i personaggi diventano innumerevoli.

Al momento le voci vedrebbero un cameo di Scarlet Witch nello spin-off di WandaVision su Agatha Harkness e si parla addirittura un film standalone a lei interamente dedicato che potrebbe uscire prima di Avengers: The Kang Dynasty. L'attrice non ha confermato né smentito i rumor, limitandosi a dichiarare di essere pronta a tornare.