Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen spera che la Scarlet Witch possa redimersi in futuro

La fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia non è stata molto clemente con la Scarlet Witch e Elizabeth Olsen spera che Wanda Maximoff possa riscattarsi dopo aver intrapreso un percorso piuttosto oscuro nel tentativo di salvare i suoi figli che è culminato con il danneggiamento del multiverso.

Il futuro della Scarlet Witch è sconosciuto, ma nel multiverso tutto è possibile e l'attrice che interpreta Wanda Maximoff ha condiviso alcune delle sue riflessioni relative al futuro del personaggio durante una recente intervista di Variety: "Wanda si sta dirigendo, almeno si spera, verso una sorta di redenzione."

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in una foto

"Non credo che nessuno di questi personaggi possa dirsi mai definitivamente scomparso. Soprattutto perché viene introdotto il Multiverso al fine di moltiplicare i nostri corpi per far sì che siano disponibili anche in altri universi", ha spiegato la star. "Interpretare Wanda in tutti questi anni mi ha insegnato quante opportunità puoi avere e quante cose puoi fare con un singolo personaggio."

"In qualche modo questo spezza quella sensazione limitante che si prova quando si incarna un personaggio per così tanto tempo perché continua a cambiare la narrativa e il modo in cui il personaggio viene utilizzato per raccontare la storia. Questo aspetto rende anche pià stimolante il nostro approccio e la narrazione stessa", ha concluso Elizabeth Olsen.