Scarlet Witch sarà l'amante del Doctor Doom di Robert Downey Jr. nei prossimi film degli Avengers

La maggior parte dei fan del MCU è ancora insoddisfatta di come la Scarlet Witch è stata trattata in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, anche se al momento tutti gli indizi fanno pensare a un ritorno di Wanda Maximoff in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Oggi abbiamo qualche nuova notizia su quale potrebbe essere il suo ruolo in questi film.

Scarlet Witch: svelati i piani della Marvel per Wanda Maximoff

Scarlet Witch fidanzata di Doctor Doom?

Secondo lo scooper MyTimeToShineH, la Strega Scarlatta sarà protagonista sia in Doomsday che in Secret Wars e condividerà molto tempo con il Dottor Destino di Robert Downey Jr... come sua amante.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

La notizia è stata confermata da Alex Perez di The Cosmic Circus, che ha lasciato intendere che il titolo di Wanda sarà "Baronessa" in questi film. Sì, sembra che la Strega Scarlatta sarà l'interesse amoroso di Destino, probabilmente per poter usare le sue abilità per rimodellare e attraversare il Multiverso.

Nei fumetti, Avengers: The Children's Crusade ha visto Wiccan e Speed tentare di trovare la loro madre, la Scarlet Witch. In seguito a House of M, aveva perso la memoria ed era stata trovata a vivere insieme a Victor nel Castello di Latveria. Erano molto innamorati e legittimamente felici (l'ex Avenger si era rivolta a lui per chiedere aiuto, lui non l'ha mai costretta ad amarlo), ma quando Wanda ha riacquistato i suoi ricordi, è apparso subito chiaro che la loro relazione era condannata.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Wanda Maximoff in un'immagine dal teaser trailer

Viene rivelato che Wanda è un essere Nexus, "un punto focale vivente per le energie mistiche della Terra", e il tentativo di Destino di aiutarla a ottenere il potere di cui aveva bisogno per resuscitare i suoi figli è ciò che l'ha portata a impazzire anni prima.

Nel presente, Destino ha preso i poteri di alterazione della realtà della Strega Scarlatta e si è rifiutato di rinunciarvi persino per lei. Nonostante la sua promessa di rimodellare il mondo, il cattivo non ha avuto successo e siamo certi che potete capire come questo si possa combinare con quanto abbiamo visto nella serie Secret Wars di Jonathan Hickman. A questo proposito, Daniel Richtman ha spiegato a X: "Il motivo per cui hanno deciso di abbandonare Kang non è stato solo per via di Jonathan Majors. Quando stavano cercando di sostituirlo nel ruolo, si sono resi conto che non c'era molto clamore intorno al personaggio, quindi hanno optato per un casting di espedienti con Downey nei panni di Destino per creare clamore tra la gente per i prossimi film sugli Avengers".