Saw X: il produttore conferma la posizione del prequel horror nella timeline del franchise

Saw X: una foto del film horror

Il film, che è il decimo capitolo della saga di Saw, vede il ritorno dell'ingegnoso assassino Jigsaw (Tobin Bell), morto durante gli eventi di Saw III del 2006. Saw X è ambientato prima di quel momento, consentendo anche all'accolita di Jigsaw Amanda Young (Shawnee Smith), anch'essa defunta, di fare la sua apparizione.

Quando è ambientato Saw X?

In attesa dell'uscita italiana di Saw X, prevista per il 26 ottobre, Bloody Disgusting ha diffuso un'affermazione in cui il produttore Oren Koules fa chiarezza una volta per tutte sull'ambientazione temporale del film:

"#SawX è ambientato qualche settimana dopo la fine dell'originale Saw. Nella nostra mente questo film è il vero Saw II."

Spiral: dove eravamo rimasti nella saga di Saw

La spiegazione della cronologia del franchise Saw

Sebbene il killer al centro della storia muore nel terzo capitolo, il personaggio di Tobin Bell ha fatto ritorno quasi in ogni capitolo a esclusione del recente Spiral: From the Book of Saw del 2021. Ciò è potuto accadere in gran parte grazie all'uso estensivo di flashback che spiegano come l'assassino abbia pianificato gli eventi dei sequel prima della sua morte. Tuttavia, il franchise non ha paura di giocare con la linea temporale.

La timeline di Saw segue l'ordine cronologico per le prime tre voci. Tuttavia, il finale di Saw IV del 2007 rivela che la tortuosa trappola tesa per il suo personaggio principale si stava svolgendo contemporaneamente alla trappola principale di Saw III, quindi Jigsaw era vivo per entrambi i film. Successivamente, Saw V, Saw VI e Saw: The Final Chapter hanno seguito in gran parte l'ordine cronologico, con flashback che rivelano gli omicidi compiuti dal protetto di Jigsaw Mark Hoffman (Costas Mandylor).

Tuttavia il sequel del 2017, Saw: Legacy, è tornato a stravolgere la sequenza temporale. Mentre sembrava che l'indagine al centro del film stesse scoprendo una serie di omicidi attualmente in corso, il colpo di scena ha rivelato che le vittime facevano effettivamente parte di una delle prime trappole dell'Enigmista di dieci anni prima. Anche se Saw X presenterà probabilmente una svolta tutta sua, la sequenza temporale è stata almeno chiarita, dando a questo sequel un posto specifico nel franchise.