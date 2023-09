Saw X: nel nuovo trailer un inquietante riferimento a L'allegro chirurgo

Lionsgate ha diffuso un nuovo e inquietante teaser trailer di Saw X, il decimo capitolo del franchise horror con protagonista Jigsaw, e che vede al centro un riferimento al popolare gioco da tavolo L'allegro chirurgo (Operation nell'originale).

In parte sequel e in parte prequel, ambientato tra gli eventi di Saw - L'enigmista del 2004 e Saw 2 - La soluzione dell'enigma del 2005 con un John Kramer ancora vivo, il nuovo film è il decimo capitolo del franchise creato da James Wan e Leigh Whannell e vede l'iconico killer Jigsaw dare una svolta alle sue famigerate trappole mortali.

"Il ritorno di Tobin Bell nel franchise rafforza l'obiettivo di Lionsgate e Twisted Pictures di un film che catturi tutto ciò che i fan di Saw amano del franchise, tenendoli allo stesso tempo col fiato sospeso per le nuove trappole e il nuovo mistero da risolvere", ha dichiarato lo studio annunciando il ritorno di Bell dopo che il suo personaggio era stato solo menzionato in Spiral - L'eredità di Saw del 2021. Con Saw X, il prequel di Saw III - L'enigma senza fine intende catturare "i cuori dei fan - e altre parti del corpo - con nuovissime trappole e un nuovo mistero da risolvere".

La descrizione ufficiale: "John Kramer è tornato. Il capitolo più agghiacciante del franchise esplora il capitolo non raccontato del gioco più personale di Jigsaw. Ambientato tra gli eventi di SAW I e II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro - solo per scoprire che l'intera operazione è una truffa per frodare i più vulnerabili. Armato di un nuovo scopo, John torna al suo lavoro, ribaltando la situazione dei truffatori nel suo caratteristico modo viscerale attraverso una serie di trappole ingegnose e terrificanti."

Saw X: la vendetta per Jigsaw diventa un fatto personale nel trailer

Saw X uscirà nelle sale statunitensi il 29 settembre per poi approdare in quelle italiane il 26 ottobre 2023.