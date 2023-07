Saw 10: la vendetta per Jigsaw diventa un fatto personale nel trailer

Jigsaw vive! E la sua vendetta diventa implacabile nel primo trailer ufficiale di Saw 10 diffuso da Lionsgate nel corso del Midsummer Screen Festival.

Mentre la trama del decimo capitolo della saga horror è ancora tenuta nascosta, il marketing si concentra sul ritorno di Tobin Bell nei panni del rapitore killer Jigsaw. Dopo il suo debutto in Saw - L'enigmista del 2004, il personaggio di Jigsaw è morto alla fine di Saw 3D, pur continuando a rappresentare la forza trainante del franchise e apparendo in vari flashback.

Saw 10 arriva solo due anni dopo il precedente episodio della serie, Spiral - L'eredità di Saw, che era interpretato da Chris Rock e aveva pochi legami con la saga tradizionale. Adesso si torna alle origini con il ritorno di Tobin Bell e quello di Shawnee Smith nei panni di Amanda Young. Con loro nel cast dell'horror in uscita nei cinema italiani il 25 ottobre anche Steven Brand, Synnøve Macody Lund, Michael Beach, Renata Vaca, Paulette Hernandez, Octavio Hinojosa e Joshua Okamoto.

Il decimo capitolo della serie vedrà il ritorno del regista Kevin Greutert, che ha diretto Saw VI (2009) e Saw: The Final Chapter (2010) ed è stato montatore dei primi cinque episodi e di Jigsaw (2017). La sceneggiatura è firmata da Josh Stolberg e Pete Goldfinger.