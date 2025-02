Sarah Michelle Gellar parla del ritorno di Buffy: "Non lo realizzeremo se non sarà l'idea giusta"

Sarah Michelle Gellar ha voluto condividere un post sui social per rassicurare i fan di Buffy dopo la notizia dello sviluppo di una nuova serie che riporterà sugli schermi il mondo dell'Ammazzavampiri.

L'attrice ha spiegato online che ha voluto scrivere qualche dichiarazione dopo essersi resa conto di non aver condiviso il suo punto di vista sul progetto revival.

La spiegazione dell'interprete di Buffy

Parlando del nuovo progetto che continuerà la storia di Buffy - L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar ha spiegato: "Tre anni fa ho ricevuto una telefonata dalla mia cara amica e mentore, Gail Berman. Mi ha detto che voleva che incontrassi Chloe Zhao per sentire la sua proposta di un potenziale revival di Buffy".

Sarah nel ruolo della Cacciatrice

L'attrice ha ricordato di essere rimasta stupita per il fatto che la regista sapesse chi è e volesse parlare con lei, ma di aver risposto a Gail che non riusciva a immaginare un modo per far esistere di nuovo la serie sugli schermi televisivi, idea che hanno sempre condiviso. Sarah ha sottolineato che questa volta ha sentito qualcosa di diverso nella voce di Berman: "Ho quindi accettato di andare (principalmente solo per incontrare Chloé) e il nostro caffè di venti minuti si è trasformato rapidamente in un'avventura di quattro ore. Abbiamo riso, abbiamo pianto, ma principalmente abbiamo parlato di quanto significhi questo show per noi".

La protagonista di Buffy ha poi proseguito ammettendo che non era d'accordo con tutto quello che era stato proposto durante l'incontro, ma, sorprendendo persino sé stessa, ha accettato di continuare a parlarne, come accaduto negli anni successivi, coinvolgendo anche Nora e Lilla Zuckerman e arrivando a un'idea che convinceva tutti.

Le parole rivolte ai fan

Gellar ha quindi raccontato: "Ho sempre ascoltato i fan e ho sentito il vostro desiderio di fare nuovamente visita a Buffy e al suo mondo, ma era qualcosa che non avrei potuto fare tranne nel caso in cui fossi certa che riuscissimo a realizzarlo nel modo giusto. E posso dirvi che siamo sulla strada giusta".

L'interprete di Buffy nella serie cult ideata da Joss Whedon ha quindi chiuso il suo messaggio esprimendo la sua gioia nel poter collaborare con altre quattro donne di talento che amano la saga quanto lei e tutti i fan. Sarah ha concluso: "Grazie a tutti i fan che non hanno mai smesso di chiedere un ritorno di Buffy. Questa serie sarà per voi".