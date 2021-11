Sarah Jessica Parker sfida gli haters: "Ho le rughe e i capelli grigi. Cosa devo fare? Scomparire?"

Sarah Jessica Parker non appartiene alla schiera delle fan della gioventù a tutti i costi. L'attrice 56enne respinge le critiche misogine degli haters che hanno contestato la sua scelta di non mascherare i capelli grigi e le rughe rispondendo a tono.

Divorce: Sarah Jessica Parker in una scena della serie

Non è una novità che le donne vengano trattate in modo diverso dagli uomini, soprattutto quando si tratta di invecchiamento e aspetto fisico. Sarah Jessica Parker lo ha sperimentato sulla propria pelle, soprattutto quando ha cominciato a mostrarsi in pubblico con i capelli grigi e la ricrescita. In un nuovo servizio di Vogue, l'attrice ha contestato i costanti commenti sessisti che riceve quotidianamente esclamando:

"Ci sono così tante chiacchiere misogine su di noi che non si verificherebbero mai se si trattasse di un uomo. 'Capelli grigi, capelli grigi, si mostra in giro coi capelli grigi?' Sono seduta a fianco di Andy Cohen, ha i capelli grigi e sta benissimo. Perché per lui va bene e per me no?"

Sex and the City: Sarah Jessica Parker e Chris Noth riuniti sul set del revival (FOTO)

Sarah Jessica Parker è comprensibilmente frustrata dal fatto che alle donne non sia permesso di invecchiare tanto che sbotta dichiarando a Vogue:

"Non so cosa dirvi gente! Soprattutto sui social media. Tutti hanno qualcosa da dire. 'Ha troppe rughe, non ha abbastanza rughe.' Sembra quasi che le persone non vogliano che ci sentiamo a nostro agio come siamo, come se si divertissero ad essere addolorati per quello che siamo oggi, se scegliamo di invecchiare naturalmente e non avere un aspetto perfetto, o se facciamo qualcosa che ci faccia sentire meglio. So che aspetto ho. Che cosa devo fare, smettere di invecchiare? Scomparire?"