And Just Like That...: Max annuncia il rinnovo per la stagione 3

I responsabili della piattaforma di streaming Max hanno annunciato il rinnovo per la stagione 3 di And Just Like That..., serie sequel di Sex and the City.

La piattaforma di streamig Max ha confermato il ritorno della serie And Just Like That... con gli episodi della stagione 3, in anticipo rispetto alla messa in onda dell'episodio finale della seconda, in programma sugli schermi nella serata di giovedì.

Il progetto ideato da Michael Patrick King è una continuazione della storia di Sex and the City e, attualmente, i fan stanno attendendo con impazienza il ritorno di Samantha, interpretata da Kim Cattrall.

Il ritorno dello show

La serie And Just Like That... ha come protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Tra gli interpreti anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

Sarah Aubrey, responsabile di Max, ha dichiarato: "Siamo felici nel condividere che, dal lancio della stagione 2, And Just Like That... è alla prima posizione delle serie Max originali più viste ed è il progetto Max Original più visto che è tornato sugli schermi. Mentre ci avviciniamo all'atteso season finale della serata di giovedì, brindiamo con i nostri cosmopolitan in onore di Michael Patrick King e del suo magnifico team di autori, produttori, cast e troupe che continuano ad affascinarci, 25 anni dopo, con amicizie dinamiche e storie coinvolgenti. Non vediamo l'ora che i nostri spettatori vedano dove la terza stagione porterà le nostre abitanti di New York preferite. Siamo elettrizzati nel trascorrere più tempo nell'universo di Sex and the City raccontando nuove storie sulle vite di questi personaggi in cui è facile immedesimarsi e che sono fonte di ispirazione, interpretate da queste attrici fantastiche. And Just Like That... ecco che arriva la stagione tre.".

I produttori esecutivi della serie sono Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Fra gli sceneggiatori, oltre a Michael Patrick King, anche Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky.