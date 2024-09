Saoirse Ronan entra nel cast di Narnia di Greta Gerwig

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare dell'adattamento di Le cronache di Narnia di Greta Gerwig, secondo la sua scrittrice e regista, il progetto stava andando "a tutta velocità" e il film veniva descritto come "ambizioso".

Narnia non ha ancora iniziato la produzione e non sono ancora trapelati dettagli sul cast, tuttavia le ultime indiscrezioni affermano che Saoirse Ronan abbia ottenuto un ruolo di supporto non rivelato nel film. La Ronan ha già recitato in due pellicole della Gerwig, Lady Bird e Piccole donne.

I dettagli sul progetto

All'inizio dell'anno, Deadline ha riferito che anche Louis Partridge, già protagonista di Enola Holmes e Argylle, era stato scritturato per il nuovo adattamento di Le cronache di Narnia. La notizia però è stata rapidamente smentita da Netflix. Partridge non fa parte del film.

L'affascinante e regale Tilda Swinton in una scena de Le cronache di Narnia: il Leone, la Strega e l'Armadio

La Gerwig non ha menzionato quale dei romanzi di Lewis stia adattando, ma dirigerà almeno due film e alcuni rapporti hanno suggerito che uno di essi sarà "Il leone, la strega e l'armadio". La produzione del primo capitolo sarebbe dovuta iniziare in autunno, ma è possibile che sia stata posticipata all'inizio del 2025.

Si parla di sette mesi di produzione per Narnia, quindi la Gerwig potrebbe girare i due film uno di seguito all'altro. Inizialmente, quando il progetto ha ottenuto il via libera, il piano prevedeva un'uscita su Netflix nel dicembre 2025.

La Gerwig ha ammesso di avere "incubi ricorrenti" riguardo al progetto. In un'altra intervista, ha dichiarato di essere "terrorizzata", rivelando che parte dell'attrattiva di questo progetto risiede nella possibilità di presentare la storia da una "prospettiva femminile".

La Gerwig ha firmato per dirigere Narnia mesi prima che Barbie venisse distribuito verso la fine del 2022, non sapendo ancora all'epoca il grande successo che il blockbuster avrebbe avuto.