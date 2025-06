Saoirse Ronan rischia di impazzire nel video di Psycho Killer diretto da Mike Mills

Il regista Mike Mills ha scelto Saoirse Ronan come protagonista del nuovo video musicale sulle note del brano Psycho Killer dei Talking Heads.

L'interpretazione della star del cinema è stata descritta dal filmmaker nominato agli Oscar come 'una performance atletica emozionante'.

Il nuovo video diretto da Mills

Il video mostra il personaggio affidato a Saoirse Ronan affrontare 13 giornate diverse, all'insegna di una vita ripetitiva ed emozioni di ogni tipo, come indifferenza e rabbia, arrivando poi a uno stato di pace.

Mike Mills ha dichiarato: "Saoirse poteva essere totalmente selvaggia e raggiungere livelli altissimi, ed essere poi così discreta e arrivare a quel punto in modo molto realistico, con tutte quelle emozioni. Non capisco ancora bene come sia riuscita a mantenere le energie alla fine. Mi ricorda Buster Keaton... Lei è una straordinaria attrice del cinema muto".

Ecco il video:

I retroscena del progetto

Il filmmaker ha poi raccontato qualche aneddoto sulla realizzazione del progetto: "Sono stati necessari due giorni di lavoro e un finanziamento davvero minimo".

Mills ha poi spiegato che nel video si mostrano 13 giorni e ogni giornata era legata a una situazione emotiva diversa: "Metà del tempo l'ho passata dicendo: 'Ok, cambiati i vestiti, torna, sii incredibilmente arrabbiata e lancia la sedia. Okay, cambiati gli abiti, torna, piangi'".

Il regista ha sottolineato: "Aveva delle linee guida, ma è stato un viaggio fantastico perché non sapevi mai cosa diavolo avrebbe fatto dopo. Vedi solo uno o due secondi di ogni piccola scena, ma abbiamo realizzato tre minuti di ogni parte. È stato pazzesco, così divertente e così inventivo, e lei ha usato in modo la sua creatività e ideato modi per essere in uno stato emotivo che sembrasse davvero autentico e radicato. Tutte le improvvisazioni che ci sono, le cose che dice che non senti, ciò che si vede è la punta dell'iceberg di quello che ha fatto. È stato così divertente girarlo".

In occasione dell'uscita del video online, i Talking Heads hanno dichiarato: "Questo video migliora la canzone. Adoriamo ciò che non è: non è letterale, spaventoso, sanguinoso, fisicamente violento o ovvio".