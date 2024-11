Saoirse Ronan lodata dall'esperto di The Day of the Jackal: "Sull'autodifesa delle donne ha ragione"

Un video in cui Saoirse Ronan ricorda ai suoi colleghi che le donne devono costantemente pensare a come proteggersi è diventato virale e il preparatore di Redmayne per The Day of the Jackal ha dato ragione all'attrice.

Paul Biddiss ha preparato Eddie Redmayne per le riprese della serie The Day of the Jackal e i suoi insegnamenti sono stati alla base di un momento virale con protagonista Saoirse Ronan durante un episodio del Graham Norton Show.

L'esperto ha ora dato ragione all'attrice che aveva ricordato agli altri attori ospiti della trasmissione come le donne debbano sempre pensare a ogni modo possibile per proteggersi.

Il commento dell'esperto alle parole di Saoirse

Biddiss, che ha lasciato l'esercito oltre un decennio fa e ha istruito Redmayne condividendo i segreti di chi è coinvolto nel mondo dello spionaggio, aveva infatti spiegato all'attore premio Oscar che si può usare un telefono cellulare per proteggersi. Paul Mescal, dopo la spiegazione di Eddie, aveva commentato dichiarando che considerava 'ridicola' l'idea di usare un telefono per quel motivo, ma Saoirse Ronan aveva ricordato che le donne devono continuamente pensare a queste cose nel timore di essere aggredite.

Biddiss, intervistato da Deadline, ha ora dato ragione alla star di Blitz: "Ho sempre detto che le donne sono notoriamente più attente alla sorveglianza e maggiormente difficili da tracciare perché, sfortunatamente, devono esserlo. Devono pensare a cosa usare nel caso in cui qualcuno le aggredisca. Ciò che ha detto Saoirse Ronan era corretto".

Paul Mescal, la star de Il gladiatore II su Saoirse Ronan nel video virale: "Ha colto nel segno"

Le capacità delle donne

L'esperto ha ricordato come le donne, anche durante la seconda guerra mondiale, sono state incredibilmente utili in operazioni sotto copertura e come agenti, essendo più brave degli uomini a non farsi scoprire e ad adattarsi alle circostanze in cui si trovavano.

Paul Biddiss, recentemente, ha lavorato anche con Paul Mescal durante la preparazione per il film Il Gladiatore II, diretto da Ridley Scott, regista con cui aveva collaborato in occasione di Napoleon, condividendo molti dettagli dell'attività militare.