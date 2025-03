Jack Lowden svela quando si è innamorato di Saoirse Ronan: "Aveva 23 anni e faceva sembrare tutto facile"

L'attore inglese ha raccontato il periodo in cui è iniziato l'amore con la collega sul set di Maria regina di Scozia, e sposata nel 2024.

La star di Dunkirk Jack Lowden ha raccontato al Times il momento in cui si è innamorato di Saoirse Ronan, con la quale recitò nel film Maria regina di Scozia nel 2018.

Lowden ha ripercorso quel periodo, spiegando le difficoltà che stava affrontando nella sua vita in quel momento e la fondamentale importanza ricoperta dalla star di Piccole donne.

L'amore di Jack Lowden per Saoirse Ronan

In base al racconto dell'attore, la moglie non gli ha soltanto conquistato il cuore ma anche rafforzato la sua autostima sin dal loro primo incontro e dal lavoro sul set di Maria regina di Scozia.

Primo piano di Saoirse Ronan in Blitz

"Io, a 27 anni, pensavo di smettere perché mi sentivo insicuro, come se non sapessi davvero fare questo lavoro" ha confessato Lowden "E poi ho visto questa ventitreenne portare sulle spalle un film con enorme naturalezza, grazia e maestosità. È stato straordinario da vedere e di grande ispirazione".

Jack Lowden e Saoirse Ronan, coppia sul set e nella vita

Maria regina di Scozia non è l'unico film al quale Jack Lowden e Saoirse Ronan hanno lavorato insieme. Nel 2024 hanno recitato e co-prodotto il film The Outrun, in cui Ronan ha avuto il ruolo da protagonista, grazie al quale ha vinto diversi premi tra cui un BAFTA poche settimane fa.

Nonostante i molteplici impegni lavorativi, Lowden ha affermato che cercano di dedicare sempre più tempo ed energie alla loro relazione:"Ovviamente è molto più facile quando lavoriamo insieme ad un progetto".

Primo piano di Saoirse Ronan in Maria regina di Scozia

Oltre a The Outrun, nel quale ha recitato con Paapa Essediu, Stephen Dillane e Saskia Reeves, Saoirse Ronan nel 2024 ha partecipato al film Blitz, per la regia di Steve McQueen al fianco di Harris Dickinson.