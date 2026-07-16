Sanremo 2027: quali Big De Martino vorrebbe in gara? Un nome in cima alla lista dei sogni

Stefano De Martino è al lavoro per costruire il cast di Sanremo 2027. Mentre proseguono gli ascolti dei brani arrivati in vista del Festival, iniziano a emergere le prime indiscrezioni sui Big che il conduttore e direttore artistico vorrebbe portare sul palco dell'Ariston. Tra conferme ufficiose, sogni nel cassetto e nomi già accostati alla kermesse, una cantante sarebbe in cima alla sua lista dei desideri.

Da Madame a Vasco Rossi: chi c'è nella wishlist di Stefano De Martino

In queste settimane De Martino sta ascoltando i brani ricevuti insieme a Fabrizio Ferraguzzo, che lo affianca nel ruolo di direttore artistico, per definire il cast della prossima edizione. Parallelamente continuano a circolare indiscrezioni sui nomi che il conduttore vorrebbe vedere sul palco dell'Ariston.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, De Martino starebbe facendo un vero e proprio "pressing" su Madame per convincerla a tornare in gara. La cantautrice veneta rappresenterebbe uno dei principali obiettivi di Stefano.

Madame

Sempre secondo le indiscrezioni, nella wishlist figurerebbero anche Mahmood, Elodie, Blanco, Tony Effe ed Emma Marrone. Al momento, però, si tratta esclusivamente di nomi emersi nelle ultime settimane e non esistono conferme ufficiali sulla loro partecipazione.

Altri artisti avrebbero inviato i propri brani che ai primi ascolti hanno ottenuto un riscontro positivo da De Martino e Ferraguzzo. Tra questi, come riportato nei giorni scorsi ci sarebbero anche TonyPitony e Samurai Jay.

Vasco Rossi

Il desiderio più ambizioso di Stefano De Martino resta però uno solo: riuscire a portare Vasco Rossi sul palco del Teatro Ariston. Un obiettivo tutt'altro che semplice, ma che rappresenterebbe il colpo più importante della sua prima edizione.

Parallelamente, il nuovo conduttore ha già anticipato l'intenzione di ridurre il numero delle canzoni in gara. L'obiettivo è quello di alleggerire le serate e valorizzare maggiormente ogni singola esibizione. Come spiegato dallo stesso De Martino, l'idea è quella di "dare respiro alle esibizioni e focalizzarci di più sul trattamento che avranno tutti gli artisti".

Tra nuove regole, possibili grandi ritorni e una lunga lista di nomi già accostati al Festival, Sanremo 2027 entra così nella fase più calda della sua preparazione, anche se per conoscere il cast ufficiale bisognerà attendere ancora diversi mesi.