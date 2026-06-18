Sanremo 2027: Stefano De Martino travolto da 500 brani per il Festival

Il percorso verso il Festival di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino entra sempre più nel vivo e i numeri iniziano a diventare imponenti: secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia sarebbero infatti circa 500 i brani già inviati per la selezione ufficiale, segno di un interesse crescente attorno alla prossima edizione e di un lavoro di ascolto particolarmente intenso per la macchina organizzativa.

Sanremo 2027, boom di candidature: la macchina del Festival entra nel vivo

De Martino, che sarà direttore artistico insieme a Fabrizio Ferraguzzo, nelle prossime settimane sarà impegnato nella selezione degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston, preparandosi così a gestire una delle fasi più delicate del processo di costruzione del cast.

Nella newsletter del giornalista si legge inoltre che De Martino è pronto a volare negli Stati Uniti per trascorrere alcuni giorni di vacanza con il figlio Santiago, dopo aver concluso le registrazioni di Affari Tuoi, che in questo periodo va in onda a singhiozzo a causa della concomitanza con le partite dei Mondiali 2026. Successivamente raggiungerà Fabrizio Ferraguzzo a Los Angeles, dove i due inizieranno ad ascoltare i brani ricevuti e a effettuare una prima selezione.

Nel frattempo, si intensificano i confronti con le precedenti edizioni: Carlo Conti, per il Festival di Sanremo 2026, avrebbe ascoltato oltre 300 brani. Una cifra importante che si inserisce però in un contesto non semplice, segnato - secondo indiscrezioni - da un presunto boicottaggio da parte di alcune major discografiche nella passata edizione.

Fabrizio Ferraguzzo

Proprio per evitare dinamiche simili, circolano rumor secondo cui il Festival potrebbe introdurre una novità significativa: due possibili vincitori. Uno verrebbe decretato nella serata del venerdì, legato all'Eurovision Song Contest 2027, con la possibilità per il vincitore di rappresentare l'Italia alla kermesse europea; l'altro resterebbe quello tradizionale, proclamato durante la finale del sabato del Festival di Sanremo.

Infine, Stefano De Martino ha già ufficializzato le date della 77ª edizione del Festival di Sanremo 2027: l'evento andrà in onda dal 16 al 20 febbraio. Secondo Tv Sorrisi e Canzoni, la scelta sarebbe stata studiata anche in funzione dei palinsesti televisivi: nelle prime due settimane di febbraio Mediaset trasmetterà i quarti di finale della Coppa Italia, mentre il Festival si confronterà con i playoff delle coppe europee in onda su piattaforme pay come Sky e Prime Video, dove non è certo il coinvolgimento di squadre italiane.