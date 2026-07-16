La Rai pensa in grande per Sanremo: addio alla gara dei Giovani, arriva lo scenografo delle Olimpiadi

La Rai guarda già al futuro e prepara una nuova rivoluzione per Sanremo 2027. La prima edizione targata Stefano De Martino potrebbe portare importanti cambiamenti nella struttura del Festival, dalla formula dedicata ai giovani artisti fino alla scenografia del Teatro Ariston. Tra le novità più attese ci sarebbe anche il coinvolgimento di un professionista di fama internazionale legato alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Addio alla gara dei Giovani e arriva un nuovo scenografo

Secondo le indiscrezioni diffuse dal giornalista Giuseppe Candela, la tradizionale gara delle Nuove Proposte, così come è stata proposta nelle ultime due edizioni condotte da Carlo Conti, sarebbe destinata a scomparire. Il vincitore di Sanremo Giovani verrebbe proclamato il 18 dicembre, nel corso della serata in cui saranno presentati anche i titoli delle canzoni dei Big in gara. L'artista vincitore entrerebbe così direttamente nel cast del Festival come ventiquattresimo concorrente, andando a completare il gruppo dei cantanti in gara. Si tratterebbe di una formula già adottata durante le edizioni firmate da Amadeus.

Il numero dei Big dovrebbe essere ridotto a 24 artisti: 23 cantanti selezionati direttamente da Stefano De Martino e dal direttore artistico Fabrizio Ferraguzzo, ai quali si aggiungerebbe il vincitore di Sanremo Giovani. Tutti gli artisti si esibirebbero in ogni serata della manifestazione, compresa quella dedicata alla selezione del brano italiano per l'Eurovision Song Contest.

Cambierebbe anche il percorso di selezione dei giovani artisti. Al momento non sarebbe previsto un programma dedicato su Rai 2: lo spazio per la competizione dovrebbe trovare posto nell'access prime time di Rai 1. Inoltre, nella fase precedente alla finale verrebbe eliminata anche la distinzione tra gli artisti provenienti da Sanremo Giovani e quelli di Area Sanremo, che seguirebbero un percorso comune.

Sul fronte della scenografia, invece, l'account X Cinguetterai anticipa un nome di prestigio. Stefano De Martino avrebbe scelto Paolo Fantin, scenografo di fama internazionale e vincitore di numerosi riconoscimenti. Fantin ha firmato, tra gli altri lavori, la scenografia della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e numerose produzioni liriche di successo, tra cui il Rigoletto rappresentato al Circo Massimo.

Parallelamente alle novità organizzative, Stefano De Martino continua gli ascolti dei brani insieme al direttore artistico Fabrizio Ferraguzzo. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il conduttore starebbe cercando di convincere Madame a tornare sul palco dell'Ariston. Tra gli artisti accostati al Festival figurano anche Mahmood, Elodie, Blanco, Tony Effe ed Emma Marrone, mentre tra le sorprese già ascoltate con interesse ci sarebbero TonyPitony e Samurai Jay.