Sanremo 2027, spuntano i primi nomi dei Big in gara?

Le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del Festival parlano di due possibili ritorni sul palco dell'Ariston. De Martino e Ferraguzzo avrebbero già valutato alcuni brani arrivati per la gara.

La corsa verso Sanremo 2027 è già iniziata e, a pochi mesi dal cambio di guida, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili protagonisti del Festival. Stefano De Martino, nuovo conduttore e volto della prossima edizione, insieme al direttore artistico Fabrizio Ferraguzzo, ha già iniziato ad ascoltare i brani arrivati per la selezione dei Big. Tra gli artisti che avrebbero attirato l'attenzione spuntano i nomi di TonyPitony e Samurai Jay.

Sanremo 2027, TonyPitony promosso e Samurai Jay in attesa del verdetto

La nuova squadra di Sanremo 2027 è al lavoro per costruire il Festival del nuovo corso targato Stefano De Martino. Dopo il passaggio di consegne ufficializzato al termine dell'ultima edizione della kermesse, il conduttore ha iniziato a definire insieme al suo team la struttura della manifestazione e, soprattutto, la selezione degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston.

Secondo le indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia, due nomi avrebbero già attirato l'attenzione della direzione artistica: TonyPitony e Samurai Jay. I due artisti avrebbero presentato i propri brani per partecipare alla prossima edizione del Festival e le loro proposte sarebbero state valutate positivamente.

TonyPitony e Ditonellapiaga

Per TonyPitony, in particolare, sarebbe già arrivato il semaforo verde da parte dell'entourage di Stefano De Martino. Più complessa invece la situazione di Samurai Jay, che sarebbe ancora in attesa della decisione definitiva per un possibile ritorno all'Ariston, ma al momento non ancora confermato.

Per entrambi si tratterebbe di una nuova esperienza sul palco del Festival. Samurai Jay ha partecipato a Sanremo 2026 con il brano Ossessione, da diverse settimane al numero uno della classifica FIMI, mentre TonyPitony è stato protagonista della serata cover della stessa edizione, quando ha duettato con Ditonellapiaga interpretando The Lady Is a Tramp, ottenendo la vittoria.

In attesa dell'annuncio ufficiale dei Big in gara, Stefano De Martino ha già raccontato alcuni dettagli sul lavoro di selezione dei brani e sulle novità che caratterizzeranno la prossima edizione del Festival. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, il conduttore ha spiegato, tra l'altro, il suo particolare metodo di ascolto delle canzoni. ricevute dagli artisti. "Ascolto le canzoni in tre modi. La prima volta in cuffia, con un ascolto pulito e concentrato. La seconda volta in auto, mentre guido. La terza mentre corro. Se il pezzo sopravvive a questi tre ascolti, vuol dire che c'è già qualcosa, ha raccontato.

Stefano De Martino ha inoltre anticipato una nuova organizzazione delle serate del Festival. Le prime due giornate saranno dedicate alle esibizioni dei cantanti in gara con i brani inediti, mentre il giovedì è dedicato a cover e duetti. Il venerdì, invece, diventerà la "serata performance", decisiva anche per individuare il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest 2027. Il sabato sarà eletto il brano vincitore di Sanremo 2027.