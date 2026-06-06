Sanremo 2027, ecco le date: Stefano De Martino le svela via social

Le date di Sanremo 2027 sono finalmente ufficiali e arrivano direttamente dai social. Stefano De Martino ha scelto Instagram per svelare la collocazione del Festival, riportandolo nel tradizionale mese di febbraio dopo lo spostamento straordinario dell'ultima edizione.

Pochi minuti fa, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui sfoglia lentamente alcuni cartelli, lo showman partenopeo ha svelato le date ufficiali della 77ª edizione: il Festival di Sanremo 2027 andrà in onda dal 16 al 20 febbraio. Un ritorno alla collocazione tradizionale che segna un anticipo rispetto all'edizione precedente, slittata eccezionalmente alla prima settimana di marzo per non sovrapporsi al calendario delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina organizzate dalla Rai.

Cosa sappiamo sul Festival? Tra indiscrezioni e grandi ritorni

Se le date sono ormai certe, sul fronte del regolamento e del cast vige ancora il massimo riserbo. Tuttavia, il dietro le quinte è già un fermento di indiscrezioni. La voce più insistente delle ultime ore riguarda la possibile partecipazione di Maria De Filippi, storica "madrina artistica" di Stefano De Martino, che lo lanciò nel mondo dello spettacolo ai tempi di Amici.

Carlo Conti e Stefano de Martino

I rumors la vorrebbero al fianco del suo pupillo per almeno una serata. Per il volto simbolo di Mediaset si tratterebbe di un grande ritorno nella Città dei Fiori, a dieci anni esatti dalla sua partecipazione del 2017 in qualità di co-conduttrice ufficiale proprio al fianco di Carlo Conti.

La novità più dirompente potrebbe riguardare la struttura della quarta serata, quella del venerdì. Secondo le prime indiscrezioni, la tradizionale serata delle cover potrebbe essere accantonata per fare spazio a una vera e propria gara parallela. Il venerdì sera verrebbe così eletto il brano che rappresenterà l'Italia alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest (che sarà ospitato in Bulgaria).

Se l'indiscrezione venisse confermata, Sanremo avrebbe due vincitori: Uno designato il venerdì per la kermesse europea e il vincitore assoluto del Festival, votato nella finalissima del sabato sera. Questa svolta sarebbe fortemente caldeggiata dai discografici na

Tra le altre modifiche al regolamento che circolano nell'ambiente, si parla anche di una netta sforbiciata al numero dei partecipanti per snellire le lunghe dirette televisive: i Big in gara passerebbero da 30 a 24. Al momento la Rai e la direzione artistica non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a queste modifiche, ma l'era De Martino è ufficialmente cominciata e si preannuncia ricca di colpi di scena.