Belen Rodriguez sogna Sanremo 2027: ma non al fianco di Stefano De Martino

Secondo un'indiscrezione, Belen Rodriguez starebbe lavorando a nuovi brani e avrebbe messo nel mirino il palco dell'Ariston, dove Stefano De Martino condurrà il Festival.

Belen Rodriguez guarda a Sanremo 2027 con un obiettivo preciso. La showgirl argentina potrebbe infatti puntare sul palco dell'Ariston in una veste diversa da quella che molti potrebbero immaginare. L'ex moglie di Stefano De Martino non sarebbe interessata, almeno secondo le ultime voci, a un ruolo da co-conduttrice. Il progetto riguarderebbe invece la musica e, più precisamente, la possibilità di esibirsi come cantante durante il Festival.

Belen prepara nuovi brani: il possibile ritorno alla musica

A raccontare il possibile piano di Belen Rodriguez è Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi. Secondo quanto riferito dal giornalista, la showgirl argentina starebbe dedicando sempre più tempo alla musica e avrebbe iniziato a lavorare su alcuni brani inediti.

A rendere particolarmente interessante il rumor è la presunta presenza di Belen in alcuni studi di registrazione di Milano. Dandolo riferisce infatti che la Rodriguez sarebbe stata avvistata più volte in un noto studio milanese, alimentando così le voci su un possibile ritorno alla musica.

Carlo Conti e Stefano De Martino

L'iniziativa, sempre secondo quanto riportato da Oggi, sarebbe legato alla preparazione di una rosa di brani pensati appositamente per la tonalità della showgirl. L'obiettivo è arrivare preparata davanti a un'eventuale opportunità alla Kermesse canora.

Non si tratterebbe quindi di una semplice apparizione televisiva. Belen potrebbe puntare direttamente a una parentesi musicale e trasformare una passione coltivata da tempo in una nuova esperienza professionale.

Il possibile coinvolgimento di Belen assume inoltre un significato maggiore proprio perché alla conduzione del Festival ci sarà l'ex marito. "Non è un mistero che Belen sia molto attratta dal Teatro Ariston e che Stefano De Martino sia tentato di coinvolgere l'ex moglie nel suo primo Festival da conduttore", conclude il giornalista.

La pista più interessante sarebbe dunque quella di Belen cantante, e non quella di Belen co-conduttrice. Un dettaglio che cambia completamente lo scenario e che, se confermato, renderebbe ancora più particolare il primo Sanremo affidato a De Martino.

Sanremo 2027, De Martino pensa già al cast: da Madame a Mahmood

Quella di Belen non è l'unica anticipazione circolata nelle ultime settimane sul Festival di Sanremo 2027. Alberto Dandolo aveva già raccontato alcuni retroscena sul lavoro che Stefano De Martino starebbe portando avanti per costruire il cast della sua prima edizione.

Tra i nomi emersi sulle pagine di Oggi figuravano Madame, Mahmood, Elodie, Blanco e Tony Effe. A questi A questi potrebbe aggiungersi anche Emma Marrone, ex fidanzata del conduttore e da sempre uno dei nomi più accostati al Festival.

Al momento, si tratta ancora di indiscrezioni. Il cast ufficiale di Sanremo 2027 dovrà essere definito nei prossimi mesi e soltanto allora sarà possibile capire quali dei nomi circolati troveranno realmente spazio sul palco dell'Ariston.