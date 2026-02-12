Sanremo 2026: tutti i co-conduttori e co-conduttrici di ogni serata

Il Festival di Sanremo 2026 scalda i motori sotto la direzione artistica di Carlo Conti, che per la sua quinta volta al timone ha deciso di puntare su una formula che unisce rassicurante tradizione e colpi di scena internazionali. La grande novità di quest'anno è la presenza fissa di Laura Pausini, che sveste i panni di super ospite per diventare co-conduttrice per tutte e cinque le serate: un ritorno all'Ariston che promette scintille e grandi momenti musicali.

Il Valzer dei co-conduttori

Le serate vedranno un'alternanza di volti noti. Si parte col botto nella prima serata con l'attore turco Can Yaman, idolo delle fiction e nuovo volto di Sandokan, affiancato dal super ospite Tiziano Ferro

La seconda serata vedrà un palco affollatissimo con la verve di Pilar Fogliati, l'estro di Achille Lauro e la comicità di Lillo. Per la terza serata, Conti ha scelto il fascino globale di Irina Shayk, confermando la volontà di dare al Festival un respiro internazionale. Nella quarta serata sul palco dell'Ariston salirà Nino Frassica, il cui nonsense è stato ritenuto la scelta perfetta

Irina Shayk

Chi si esibirà dal Suzuki Stage di Piazza Colombo

Prima serata: Gaia

Seconda serata: Bresh

Terza serata: The Kolors

Quarta serata: Francesco Gabbani

Quinta serata - Finale: i Pooh

Inoltre Max Pezzali sarà ospite di tutte e cinque le serate sanremesi a bordo della Costa Toscana, dove le esibizioni dell'ex 883 avranno un prezzo per il pubblico che vorrà assistere dal vivo.

Il "Caso Pucci" e il ritorno di Frassica

Non è però un Sanremo senza polemiche. Il nome di Andrea Pucci, inizialmente annunciato come co-conduttore, ha scatenato un vero terremoto politico e social. Le critiche per alcune sue passate dichiarazioni hanno portato il comico a fare un passo indietro per "tutelare la propria famiglia".

La Gara e i Protagonisti

Con 30 Campioni pronti a darsi battaglia, la kermesse si preannuncia ricca di generi diversi. Tra i momenti più attesi, la serata delle cover di venerdì 27 febbraio, dove vedremo duetti inediti come Fedez e Marco Masini o Levante con Gaia.