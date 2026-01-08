Max Pezzali a Sanremo 2026: quanto costerà assistere alle esibizioni dell'ex 883 sulla Costa Toscana?

A sorpresa, durante l'ultimo TG1 della sera, Carlo Conti ha annunciato che a Sanremo 2026 ci sarà anche Max Pezzali. Non sarà in gara, naturalmente, ma sarà il super ospite di tutte le 5 serate, anche se non all'Ariston. L'ex frontman degli 883 regalerà infatti al pubblico di Rai 1 un'esibizione diversa ogni sera dalla nave ormeggiata al largo della cittadina ligure.

Cosa farà Max Pezzali sulla nave Costa Toscana?

"Max Forever - The party boat", come è stato già nominato il segmento musicale di Pezzali all'interno del grande contenitore del Festival, è stato così annunciato da Carlo Conti: "Ogni sera sarà una festa diversa con la sua musica, la sua allegria e la sua grande energia. Amatissimo da tutte le generazioni, porterà sicuramente una ciliegina su questa torta meravigliosa che si sta preparando".

Che la grande macchina organizzativa della kermesse sia finalmente riuscita a trovare una formula per utilizzare meglio la nave da crociera? Nelle passate edizioni, infatti, all'interno delle dense e lunghe serate del Festival della Canzone italiana, la parentesi "marittima" era sembrata più una pausa forzata, un "inciampo dovuto" durante il normale svolgimento della kermesse.

Quanto costerà assistere alle 5 serate di Max Pezzali?

Le esibizioni a bordo della Costa Toscana costruiranno un percorso musicale che accompagnerà le serate della crociera, trasformando ogni notte in un momento speciale di festa da vivere e condividere. Le canzoni che hanno segnato generazioni diventeranno un'esperienza collettiva ma non certo gratuita!

Sul sito di Costa Crociere sono disponibili infatti le tariffe per viaggiare al largo di Sanremo con la musica degli 883:

Crociera Full Experience, dal 21 febbraio al 1° marzo - a partire da 999 euro

Dall'opening alla prima serata, dal 21 al 25 febbraio - a partire da 549 euro

Finalissima vista mare, dal 25 febbraio al 1° marzo - a partire da 699 euro

Sanremo 2026 andrà invece in onda, ancora una volta dal teatro Ariston della cittadina ligure, da martedì 24 a sabato 28 febbraio, trasmesso su Rai 1 in chiaro e, in diretta streaming, anche su RaiPlay.