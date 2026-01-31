Sanremo 2026, svelati i duetti e le cover: torna Morgan, ci sono anche Belen e Fagnani

Ci saranno Morgan, Belen e Francesca Fagnani, e anche tanti artisti di cui non abbiamo sentito parlare spesso: ecco l'elenco completo dei duetti e delle cover di Sanremo 2026

Carlo Conti durante un annuncio su Sanremo 2026 al TG1
NOTIZIA di 31/01/2026

Carlo Conti ha sfruttato ancora una volta lo spazio del TG1 per annunciare i duetti di Sanremo 2026. Ovvero tutto ciò che vedremo nella serata tradizionalmente dedicata alle cover, che quest'anno si svolgerà venerdì 27 febbraio.

Ad accompagnare i 30 big in gara ci saranno altri cantanti ma non solo: sono stati in molti, infatti, a scegliere personaggi del mondo dello spettacolo che poco c'entrano però con la canzone popolare. Se a fare scalpore è forse soprattutto il ritorno di Morgan all'Ariston, dopo le polemiche che hanno accompagnato le sue ultime partecipazioni, non meno degna d'attenzione è la presenza di Francesca Fagnani e Belen Rodriguez.

I duetti e le cover di Sanremo 2026

  • Tommaso Paradiso con Stadio in L'ultima luna

  • Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te

  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Bésame mucho

  • Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole Parole

  • Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady Is a Tramp

  • Fedez e Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura

  • Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto

  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack

  • Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono

  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita

  • Sal da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni

  • Malyka Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore

  • Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà

  • Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena

  • Raf con The Kolors in The Riddle

  • Ermal Meta con con Dardust in Golden Hour

  • Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto

  • Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé

  • J-Ax con Ligera County Fam. in E la vita, la vita

  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno

  • Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax

  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo

  • Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola

  • Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio

  • LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento

  • Levante con Gaia in I maschi

  • Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi

  • Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via

  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone

  • Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di gatto

Il voto della serata Duetti e Cover conta per la classifica fianle?

La risposta è no, in quanto, come avviene già da qualche anno, alla fine della lunga serata vengono semplicemente proclamati i vincitori della Serata Cover.
La penultima puntata di Sanremo infatti rappresenta una sorta di sospensione dalla gara principale, in cui i Big che partecipano alla competizione hanno la possibilità di lasciare da parte il pezzo con cui concorrono per mettersi alla prova con ospiti e con un pezzo italiano o internazionale. Unica regola: il brano scelto deve essere stato pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Chi vota? A votare saranno il pubblico da casa, attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio. Chi otterrà il maggior numero di voti sarà proclamato vincitore (o vincitrice) della serata.