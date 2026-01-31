Sanremo 2026, svelati i duetti e le cover: torna Morgan, ci sono anche Belen e Fagnani

Ci saranno Morgan, Belen e Francesca Fagnani, e anche tanti artisti di cui non abbiamo sentito parlare spesso: ecco l'elenco completo dei duetti e delle cover di Sanremo 2026

Carlo Conti ha sfruttato ancora una volta lo spazio del TG1 per annunciare i duetti di Sanremo 2026. Ovvero tutto ciò che vedremo nella serata tradizionalmente dedicata alle cover, che quest'anno si svolgerà venerdì 27 febbraio.

Ad accompagnare i 30 big in gara ci saranno altri cantanti ma non solo: sono stati in molti, infatti, a scegliere personaggi del mondo dello spettacolo che poco c'entrano però con la canzone popolare. Se a fare scalpore è forse soprattutto il ritorno di Morgan all'Ariston, dopo le polemiche che hanno accompagnato le sue ultime partecipazioni, non meno degna d'attenzione è la presenza di Francesca Fagnani e Belen Rodriguez.

I duetti e le cover di Sanremo 2026

Tommaso Paradiso con Stadio in L'ultima luna

Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Bésame mucho

Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole Parole

Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady Is a Tramp

Fedez e Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura

Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita

Sal da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni

Malyka Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore

Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà

Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena

Raf con The Kolors in The Riddle

Ermal Meta con con Dardust in Golden Hour

Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto

Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé

J-Ax con Ligera County Fam. in E la vita, la vita

Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno

Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo

Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola

Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio

LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento

Levante con Gaia in I maschi

Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi

Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone

Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di gatto

Il voto della serata Duetti e Cover conta per la classifica fianle?

La risposta è no, in quanto, come avviene già da qualche anno, alla fine della lunga serata vengono semplicemente proclamati i vincitori della Serata Cover.

La penultima puntata di Sanremo infatti rappresenta una sorta di sospensione dalla gara principale, in cui i Big che partecipano alla competizione hanno la possibilità di lasciare da parte il pezzo con cui concorrono per mettersi alla prova con ospiti e con un pezzo italiano o internazionale. Unica regola: il brano scelto deve essere stato pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Chi vota? A votare saranno il pubblico da casa, attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio. Chi otterrà il maggior numero di voti sarà proclamato vincitore (o vincitrice) della serata.