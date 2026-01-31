Sanremo 2026, svelati i duetti e le cover: torna Morgan, ci sono anche Belen e Fagnani

Carlo Conti ha sfruttato ancora una volta lo spazio del TG1 per annunciare i duetti di Sanremo 2026. Ovvero tutto ciò che vedremo nella serata tradizionalmente dedicata alle cover, che quest'anno si svolgerà venerdì 27 febbraio.
Ad accompagnare i 30 big in gara ci saranno altri cantanti ma non solo: sono stati in molti, infatti, a scegliere personaggi del mondo dello spettacolo che poco c'entrano però con la canzone popolare. Se a fare scalpore è forse soprattutto il ritorno di Morgan all'Ariston, dopo le polemiche che hanno accompagnato le sue ultime partecipazioni, non meno degna d'attenzione è la presenza di Francesca Fagnani e Belen Rodriguez.
I duetti e le cover di Sanremo 2026
-
Tommaso Paradiso con Stadio in L'ultima luna
-
Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te
-
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Bésame mucho
-
Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole Parole
-
Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady Is a Tramp
-
Fedez e Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura
-
Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto
-
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack
-
Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono
-
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita
-
Sal da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni
-
Malyka Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore
-
Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà
-
Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena
-
Raf con The Kolors in The Riddle
-
Ermal Meta con con Dardust in Golden Hour
-
Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto
-
Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé
-
J-Ax con Ligera County Fam. in E la vita, la vita
-
Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno
-
Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax
-
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo
-
Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola
-
Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio
-
LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento
-
Levante con Gaia in I maschi
-
Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi
-
Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via
-
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone
-
Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di gatto
Il voto della serata Duetti e Cover conta per la classifica fianle?
La risposta è no, in quanto, come avviene già da qualche anno, alla fine della lunga serata vengono semplicemente proclamati i vincitori della Serata Cover.
La penultima puntata di Sanremo infatti rappresenta una sorta di sospensione dalla gara principale, in cui i Big che partecipano alla competizione hanno la possibilità di lasciare da parte il pezzo con cui concorrono per mettersi alla prova con ospiti e con un pezzo italiano o internazionale. Unica regola: il brano scelto deve essere stato pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Chi vota? A votare saranno il pubblico da casa, attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio. Chi otterrà il maggior numero di voti sarà proclamato vincitore (o vincitrice) della serata.