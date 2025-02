Sanremo: i più iconici superospiti internazionali passati all’Ariston

A Sanremo arrivano i Duran Duran. C'è stato un tempo in cui sul palco dell'Ariston sono salite vere e proprie leggende del rock e del pop: da David Bowie a Madonna, passando per i Queen.

A Sanremo 2025 sbarcano i Duran Duran, riportando il Festival ai fasti di un'epoca in cui sul palco dell'Ariston si esibivano vere e proprie leggende del rock e del pop. Da David Bowie a Madonna, passando per i Queen, Sanremo è stato teatro di performance iconiche che hanno segnato la storia della televisione. L'arrivo della band britannica rinnova quella tradizione, regalando al pubblico un tuffo nell'epoca d'oro degli anni '80 e confermando la kermesse come un appuntamento capace di unire passato e presente nel segno della grande musica internazionale. Aspettando il ritorno dei "wild boys", a quarant'anni esatti dal debutto sanremese, vi proponiamo una rassegna festivaliera dei 10 più iconici superospiti internazionali: da Mercury in rivolta contro il playback al Duca Bianco alle prese con la sua ennesima trasformazione, da Miss Ciccone in versione new age fino all'erede Britney Spears.

Queen, 1984

The Queen, un'immagine del gruppo

Negli anni del playback imposto a Sanremo, Freddie Mercury si ribella. Durante Radio Ga Ga, per protesta, canta senza microfono, smascherando la finzione. Il leggendario frontman dimostra così il suo disappunto. Un gesto simbolico che resta nella storia del Festival.

Duran Duran, 1985

I Duran Duran in una foto del 1985

I Wild Boys tornano sul palco dell'Ariston per la quarta volta. Al debutto sanremese, 40 anni fa, nello stesso Festival degli acerrimi Spandau Ballet, si esibiscono dell'inno dei Paninari e successo così iconico da ispirare il film Sposerò Simon Le Bon.

Witney Houston, 1987

Whitney Houston a Sanremo nel 1987

Nel Sanremo di Pippo Baudo, l'esordiente The Voice (proprio come Frank Sinatra) incanta il pubblico con All At Once, ottenendo una standing ovation. L'emozione è tale che, evento raro per una star internazionale, concede un bis. Anche i severi funzionari Rai si sciolgono, mentre il brano diventa un classico immortale.

David Bowie, 1997

David Bowie si esibisce a Sanremo nel 1997

Con una pronuncia impeccabile, Mike Bongiorno introduce il mito definendolo "l'unico cantante quotato in borsa". Il Duca Bianco presenta Earthling e incanta Sanremo con Little Wonder, un brano potente tra jungle e chitarre distorte. La sua esibizione lascia il pubblico senza fiato, un momento indelebile nella storia festivaliera.

Madonna, 1998

Madonna in una foto

Miss Ciccone, in versione new age, ipnotizzò sulle note di Frozen, il singolo di lancio di Ray of Light, in un evento mediatico senza precedenti. Tuttavia, Raimondo Vianello la congedò in fretta con un brusco "Dobbiamo andare avanti con la gara". Ironia della sorte, era stata Madonna stessa a chiedere di evitare interviste, ma quando si mostrò inaspettatamente disponibile, il conduttore rimase spiazzato.

Oasis, 2000

Gli Oasis in una foto

Liam e Noel Gallagher spaccano portando all'Ariston il loro britpop e l'energia che li ha resi iconici. I fratelli coltelli della musica presentano Go Let It Out, singolo di lancio tratto dall'album Standing on the Shoulder of Giants.

Britney Spears, 2002

Britney Spears a Sanremo nel 2000

In un romantico mini-dress in perline firmato Roberto Cavalli, la Principessa del Pop regala al pubblico festivaliero una rara performance dal vivo, sulle note della ballad I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, terzo singolo dal suo terzo album Britney.

Lenny Kravitz, 2008

Lenny Kravitz in una foto

Durante il Sanremo di Superpippo, il sexy rocker si esibisce al pianoforte in I'll Be Waiting, singolo tratto dall'ottavo album It's Time for a Love Revolution, conquistando il pubblico con tutto il suo carisma.

Jennifer Lopez, 2010

Jennifer Lopez in un'immagine

Inguainata in una catsuit in pelle, Jenny from the Block si scatena in un medley dei suoi successi, prima di concedere un'intervista a cuore aperto con la padrona di casa Antonella Clerici.

One Direction, 2012

I One Direction in una foto del 2012

Il ciclone britannico travolge il pubblico dell'Ariston e milioni di abbonati con una performance indimenticabile di What Makes You Beautiful. Freschi del successo del loro primo album, Harry, Liam, Louis, Niall e Zayn fanno il loro debutto televisivo italiano durante la penultima serata della kermesse condotta da Gianni Morandi.

Dua Lipa, 2020

Dua Lipa a Sanremo nel 2020

La pop star inglese è pronta a sedurre il pubblico a casa nel primo Sanremo senza platea (il secondo di Amadeus). La cantante presenta Don't Start Now, singolo-apripista estratto dal clamoroso album Future Nostalgia.