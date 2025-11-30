Sanremo 2026, ecco tutti i big in gara: tornano Patty Pravo e Arisa, la prima volta di Tommaso Paradiso

Il pubblico ha dovuto aspettare (poco) meno del solito per scoprire la lista ufficiale dei big in gara a Sanremo 2026. Carlo Conti è uno che mantiene le promesse, e così ecco tutti i nomi svelati, uno a uno, durante il TG1 di domenica 30 novembre.
I cantanti in gara saranno 30, a cui si aggiungeranno i 4 che arriveranno da Sanremo Giovani: ancora un numero enorme di contendenti, considerando che nella prima serata dovremo ascoltarli tutti. Ma se siete stati spettatori della passata edizione, la prima condotta dal presentatore toscano dopo l'era Amadeus, saprete che non c'è da preoccuparsi per gli orari: un anno fa Carlo Conti e la sua mania per la puntualità furono il vero tormentone del Festival.
L'elenco ufficiale dei big in gara a Sanremo 2026
-
Tommaso Paradiso
-
Chiello
-
Serena Brancale
-
Fulminacci
-
Ditonellapiaga
-
Fedez e Masini
-
Leo Gassmann
-
Sayf
-
Arisa
-
Tredici Pietro
-
Sal da Vinci
-
Malyka Ayane
-
Luchè
-
Samurai Jay
-
Raf
-
Ermal Meta
-
Nayt
-
Elettra Lamborghini
-
J-Ax
-
Michele Bravi
-
Enrico Nigiotti
-
Maria Antonietta & Colombre
-
Francesco Renga
-
Mara Sattei
-
LDA e Aka7even
-
Levante
-
Dargen D'Amico
-
Eddie Brock
-
Patty Pravo
-
Bambole di Pezza
Le date del 76° Festival della Canzone Italiana
La prossima edizione arriverà più tardi del solito: Sanremo 2026 andrà in onda su Rai 1 in prima serata dal 24 al 28 febbraio. I motivi dello slittamento sono da ricercare nella compresenza, nello stesso mese, delle Olimpiadi invernali Milano/Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio, evento che troverà naturalmente una vasta copertura su tutti i canali RAI.
Impossibile conoscere, per la "settimana santa" della TV, quali saranno invece i piani delle reti concorrenti, Mediaset in primis. Dopo l'euforia seguita alle prime vittorie de La ruota della fortuna sul rivale Affari Tuoi, si era fatta strada l'ipotesi di una contro-programmazione più aggressiva rispetto agli anni precedenti, ma non sappiamo se questa previsione, ancora una volta, sia destinata a rimanere nel mondo delle idee irrealizzabili.