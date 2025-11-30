Sanremo 2026, ecco tutti i big in gara: tornano Patty Pravo e Arisa, la prima volta di Tommaso Paradiso

Puntuale come sempre, Carlo Conti ha svelato, durante il TG1 di domenica 30 novembre, quali saranno i cantanti in gara a Sanremo 2026, in onda dal 24 al 28 febbraio.

Il pubblico ha dovuto aspettare (poco) meno del solito per scoprire la lista ufficiale dei big in gara a Sanremo 2026. Carlo Conti è uno che mantiene le promesse, e così ecco tutti i nomi svelati, uno a uno, durante il TG1 di domenica 30 novembre.

I cantanti in gara saranno 30, a cui si aggiungeranno i 4 che arriveranno da Sanremo Giovani: ancora un numero enorme di contendenti, considerando che nella prima serata dovremo ascoltarli tutti. Ma se siete stati spettatori della passata edizione, la prima condotta dal presentatore toscano dopo l'era Amadeus, saprete che non c'è da preoccuparsi per gli orari: un anno fa Carlo Conti e la sua mania per la puntualità furono il vero tormentone del Festival.

L'elenco ufficiale dei big in gara a Sanremo 2026

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal da Vinci

Malyka Ayane

Luchè

Samurai Jay

Raf

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

J-Ax

Michele Bravi

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA e Aka7even

Levante

Dargen D'Amico

Eddie Brock

Patty Pravo

Bambole di Pezza

Le date del 76° Festival della Canzone Italiana

La prossima edizione arriverà più tardi del solito: Sanremo 2026 andrà in onda su Rai 1 in prima serata dal 24 al 28 febbraio. I motivi dello slittamento sono da ricercare nella compresenza, nello stesso mese, delle Olimpiadi invernali Milano/Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio, evento che troverà naturalmente una vasta copertura su tutti i canali RAI.

Impossibile conoscere, per la "settimana santa" della TV, quali saranno invece i piani delle reti concorrenti, Mediaset in primis. Dopo l'euforia seguita alle prime vittorie de La ruota della fortuna sul rivale Affari Tuoi, si era fatta strada l'ipotesi di una contro-programmazione più aggressiva rispetto agli anni precedenti, ma non sappiamo se questa previsione, ancora una volta, sia destinata a rimanere nel mondo delle idee irrealizzabili.