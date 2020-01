Sanremo 2020, Ornella Vanoni: "Vorrei le candele di Gwyneth Paltrow sul palco"

Per Sanremo 2020 Ornella Vanoni ha proposto su Twitter le famigerate candele di Gwyneth Paltrow per abbellire il palco del Teatro Ariston.

Per questo Sanremo 2020, l'idea più moderna l'ha avuta Ornella Vanoni: con un post su Twitter la cantante ha proposto di sostituire le solite decorazioni floreali attorno al palco dell'Ariston con le candele di Gwyneth Paltrow di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi, soprattutto in merito al loro prezioso aroma.

Intorno al palco dell’Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante,tante candele di Gwyneth Paltrow . — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) January 22, 2020

"Intorno al palco dell'Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante, tante candele di Gwyneth Paltrow." suggerisce Ornella Vanoni e l'idea, per quanto improbabile ci sembra sicuramente più moderna delle recenti dichiarazioni di Amadeus. Nei giorni scorsi Gwyneth Paltrow ha lanciato una candela che profuma come la sua vagina (parole sue). La proposta, in vendita attraverso la società della Paltrow, Goop, ha avuto una risonanza mediatica immediata e forte. Paltrow ha spiegato che si tratta di uno scherzo tra lei e il suo profumiere, ma intanto se n'è parlato ovunque, e siamo certi che non sarà dimenticata tanto facilmente. Sia per l'origine del prodotto, sia perché non è la prima volta, che parlando dei prodotti offerti, venduti e consigliati su Goop, Gwyneth Paltrow offre consigli e prodotti dedicati all'organo riproduttivo femminile.

Nel frattempo, mentre Ornella Vanoni fa le sue proposte di scenografia per il Festival di Sanremo 2020, Gwyneth Paltrow a sua volta si è fatta fotografare davanti ad una vagina gigante, formata da fiori e rose, per promuovere il suo show in arrivo su Netfix. Un'idea che per assurdo, suona decisamente più sanremese, se vogliamo, rispetto a quella proposta dalla Vanoni.