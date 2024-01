Rosanna Fratello contro Ornella Vanoni: 'Sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve'

Ornella Vanoni e Rosanna Fratello sono entrate nelle ultime settimane nelle case degli italiani attraverso due programmi televisivi di successo. Ornella è ospite fisso di Che Tempo Che Fa, Rosanna Fratello è appena uscita dal Grande Fratello ed è presente in studio durante le puntate del reality show. Le due cantanti nelle ultime ore hanno battibeccato a distanza, dopo una dichiarazione della Vanoni da Fabio Fazio.

Le due artiste della musica italiana hanno deciso di lavare i loro panni sporchi in pubblico. Tutto è iniziato da una dichiarazione di Ornella Vanoni da Fabio Fazio. La cantante de L'appuntamento da quest'anno è una delle presenze fisse del programma in onda la domenica sera su il Nove.

Le dichiarazioni di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni che aveva al suo fianco Mara Maionchi ha spiegato che in passato un discografico l'ha messa da parte per focalizzare tutte le sue energie su Rosanna Fratello. La Vanoni si è legata al dito questo episodio della sua vita e lo ha ricordato in diretta televisiva, lanciando una freccia velenosa contro la Fratello.

"Non mi seguiva più" ha raccontato riferendosi al discografico traditore "Mi disse, 'guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai...'. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto: 'Vedrai un corno, ce l'ha scritto in fronte che non ce la fa", ha spiegato Ornella davanti ad un imbarazzato Fabio Fazio che ha ricordato i successi della cantante calabrese.

"Successo? Eh una canzone: 'Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera'. Una! Via quella, via", ha replicato seccata Ornella riferendosi a Sono una donna non sono una santa, il singolo di grande successo di Rosanna Fratello. Ornella ha poi spazzato via ogni dubbio: "Nessuna rivalità con lei. Sto dicendo che ce l'aveva scritto in fronte che non ce la faceva".

Replica di Rosanna Fratello

Oggi è arrivata la replica di Rosanna Fratello che, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, ha visto diventare improvvisamente virale il suo brano del 1982 Se T'Amo T'Amo.

"Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a "che tempo che fa".Quante ne hai dette!!!", ha scritto Rosanna Fratello, "Ti ricordo che non ho cantato solo 'Sono una donna non sono una santa'. Il mio pubblica sa che ho avuto la fortuna di aver una lunga carriera ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema".

E ancora: "Tu hai avuto una grande opportunità con Strehler, io come protagonista femminile in Sacco e Vanzetti, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e perché no diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva quella di Biancaneve!!!", ha concluso Rosanna Fratello.