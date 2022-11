Che Tempo che Fa: Ornella Vanoni racconta il suo incidente: "Hanno sbagliato la diagnosi"

Ornella Vanoni a Che Tempo che Fa si è presentata in stampelle: la cantante si è fratturata il femore a causa di una buca nelle strade di Milano. L'artista ha rivelato che al Pronto Soccorso hanno sbagliato a leggere la lastra, questo ha portato ad una diagnosi sbagliata, per tale motivo è stata operata dopo dieci giorni.

La cantante ha confessato che sta pensando di fare causa al comune di Milano, Ornella Vanoni a Fabio Fazio ha raccontato la dinamica dell'incidente: "Stavo tornando a casa, pioveva, era buio, c'era una buca e sono inciampata". La cantante è stata soccorsa da "Un signore gentilissimo mi ha sentito urlare, ha fermato l'auto e ha provato a farmi rialzare, ma non riuscivo, così ha chiamato l'ambulanza"

Ornella ha raccontato che in quei momenti, oltre al dolore, ha vissuto nell'ansia perché la rovinosa accaduta è successa a pochi giorni dall'inizio del suo nuovo tour. Una volta arrivata al Pronto Soccorso le hanno fatto le radiografie "ma hanno sbagliato a leggere la lastra. Sono stata dieci giorni con dolori lancinanti, poi finalmente mi hanno operata", ha raccontato la Vanoni.

Come l'artista temeva, l'inizio della tourné "Le donne e la musica" è stata posticipata, la prima data era prevista per il 10 novembre, ora il primo concerto dell'artista si terrà il 3 dicembre a Padova.

Durante il programma sono state mostrate alcune immagini della sua professione, sui suoi settant'anni di carriera Ornella ha detto: "L'artista non molla, non può perchè muore".

Ornella Vanoni ha parlato anche delle nuove leve della musica italiana: "Mi piace moltissimo Marracash, Cosmo per i testi che fa... Mahmood mi è simpatico e Madame ha inventato un modo di cantare. i Maneskin mi piacevano di più prima". Sul gruppo romano ha precisato "Erano freschi, diversi, sani. Adesso lavorano tanto. Non lo so. Però certo che mi piacciono". L'intervista do Ornella Vanoni si può vedere sul sito di Raiplay.