Ornella Vanoni: “sento le voci nella mia testa” e annulla i concerti estivi

Ornella Vanoni ha rivelato su Instagram che è costretta a cancellare i suoi concerti per problemi di salute: l'artista, comunque, manterrà alcuni impegni presi in precedenza.

Una brutta notizia per i fan di Ornella Vanoni: l'artista, per motivi di salute, si è vista costretta a cancellare tutti i suoi concerti estivi. La Vanoni ha rivelato su Instagram di aver bisogno di un periodo di riposo, ma, nonostante questo, intende onorare alcuni impegni presi in precedenza.

Gli ultimi mesi di Ornella Vanoni non sono stati facili, l'artista, ospite di Fabio Fazio lo scorso novembre, aveva esordito dicendo: "Non so se arrivo a Natale". A gennaio ha rivelato a verissimo che alcuni mesi prima, mentre era in viaggio in treno per Roma, è stata scaraventata a terra da una frenata brusca. Per 4 settimane Ornella è rimasta a letto "con dei dolori atroci", a Silvia Toffanin aveva detto "questa è la mia storia, io cerco di fare di tutto per non essere triste, cerco di prendere la forza che ho dentro di me e di non piangere perché era durante le feste ed i miei erano tutti via, ero sola".

Oggi, Ornella Vanoni, su Instagram, ha scritto che per problemi di salute si trova costretta ad annullare i suoi concerti estivi: "Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, e improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono" racconta la cantante. "Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera - si legge nel post - Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo!".

Ornella Vanoni, 87 anni, nonostante questo, ha deciso di non rinunciare a tre eventi importanti, di cui uno è un omaggio a Lucio Dalla. Il prossimo 24 aprile Ornella sarà a Sanremo per ricevere il Premio Tenco "Sarò comunque molto felice di ricevere in aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo", ha comunicato la cantante, che poi ha confermato la sua presenza per il Concertone del primo Maggio dove canterà "un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque". "Infine, il 2 giugno" scrive la Vanoni "canterò all'Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla".