Gwyneth Paltrow: una vagina gigante per promuovere la sua serie Netflix

Per l'evento di presentazione di The Goop Lab, la serie Netflix dedicata alla sua azienda, Gwyneth Paltrow ha voluto una vagina gigante fatta di fiori come scenografia.

Gwyneth Paltrow è letteralmente uscita da una vagina gigante durante la presentazione di The Goop Lab, serie Netflix dedicata all'azienda da lei fondata, che arriverà sulla piattaforma con i 6 episodi a partire dal 24 gennaio.

Attraverso il blog e il sito di Goop, il lifestyle brand fondato da Gwyneth Paltrow nel 2008, sono stati via via pubblicizzati i bagni di vapore per la vagina, uova di giada per il benessere della vagina, candele che odorano come la vagina della fondatrice. Insomma, se la vagina è al centro dell'interesse di Goop, tutto sommato non sorprende che, per l'anteprima stampa a Los Angeles della serie The Goop Lab, Gwyneth Paltrow abbia chiesto di far realizzare una gigantesca vagina fatta di fiori da usare come scenografia.

Completo chiaro con pantaloni palazzo e crop top, capelli come sempre biondissimi e pelle luminosa, la Paltrow è apparsa davvero in forma, pronta ad affrontare stampa e invitati alla première di uno show destinato a far discutere. Almeno quanto fanno discutere oggetti e consigli per il benessere che la diva e il suo team dispensano ai propri seguaci, come il repellente per vampiri, che costa ben 26 dollari, un vibratore da 123 dollari, il falò di biancheria intima, fino ad arrivare a una delle ultime trovate: la candela al profumo di vagina, che costa ben 75 dollari e che, nonostante la stranezza, è andata esaurita nel giro di una manciata di ore (e pare che la lista dei clienti in attesa sia lunghissima).

E tutto questo gran parlare di vagina contribuirà sicuramente a richiamare grande attenzione intorno a The Goop Lab, la nuova serie in sei episodi (che non parlano, però, solo di orgasmi e genitali femminili), il nuovo progetto prodotto da Netflix con star l'attrice Gwyneth Paltrow che racconta esperienze in vari campi, anche i più sorprendenti e inaspettati, in streaming il 24 gennaio.