Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci contro Nicola Savino: "Io esclusa con prepotenza dal DopoFestival"

Elisabetta Gregoraci non trattiene la propria delusione verso Nicola Savino e lo accusa di averla esclusa dall'Altro Festival di Sanremo 2020 con prepotenza per un motivo preciso.

Elisabetta Gregoraci rischia di travolgere Sanremo 2020 con quello sfogo contro Nicola Savino affidato appena due ore fa al proprio profilo Instagram: perchè lei non sarà all'Altro Festival (come quest'anno si chiamerà quello che tutto conoscono come DopoFestival) ma è giusto che tutti sappiano il perchè.

Le voci sulla partecipazione della showgirl calabrese si rincorrevano ormai da settimane, tanto che la sua presenza all'Altro Festival era data praticamente per certa. Due ore fa, però, attraverso la sua pagina Instagram, è arrivata la conferma ufficiale: Elisabetta Gregoraci non condurrà la striscia che andrà in onda dopo il Festival di Sanremo 2020 insieme a Nicola Savino e a Myss Keta, vera sorpresa dell'edizione.

Il motivo? La prepotenza di Savino nell'imporre la propria volontà di escludere la showgirl, rea, almeno in base all'unica versione di questa vicenda di cui siamo in possesso, di essere stata sposata con Flavio Briatore (che, per inciso, ha commentato il fatto con un like al post).

"Cari amici e care amiche di Instagram, a malincuore vi informo che ho appena saputo "a cose fatte", che non farò parte del cast de "L'Altro festival" così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai. Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione": il lungo messaggio comincia così, ma la bomba a rischio esplosione in questa storia è quella che segue.

Perchè Elisabetta Gregoraci, pur ammettendo di aver riflettuto molto prima di pubblicare la (sua) versione integrale dei fatti, ha deciso di andare avanti dritta per la propria strada, spiegando i "motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali" che hanno portato al dietrofont della RAI "tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all'interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra. Sono basita e profondamente scossa per quanto accaduto anche perché non ho avuto la possibilità di difendermi poiché è stato fatto tutto alla mie spalle e sono stata trattata come nessuno dovrebbe mai essere trattato, calpestando la mia dignità di donna e di professionista. Ho riflettuto bene se fosse il caso o meno di rendere pubblica questa vicenda; ma alla fine ha prevalso il desiderio di verità perché è giusto che il pubblico che mi segue da anni sappia tutto e, soprattutto, perché in questo momento più che mai ho bisogno del vostro sostegno...".

Dopo quella per la partecipazione di Rula Jebreal, quella legate alla frase di Amadeus su Francesca Sofia Novello, e dopo quanto già si sta dicendo sulle canzoni in gara (in primis quella che presenterà Achille Lauro) senza neppure averle ancora ascoltate, le polemiche stanno già soffocando un Festival di Sanremo 2020 che, a meno di 20 giorni dal suo inizio, è più incandescente che mai.