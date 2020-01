Rula Jebreal, chi è la giornalista che sarà al Festival di Sanremo 2020

Ecco chi è Rula Jebreal, la giornalista e scrittrice italo -israeliana che sarà al fianco di Amadeus in una delle quattro serate del Festival di Sanremo 2020 che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio.

Classe 1973 e originaria di Haifa, in Israele, Rula Jebreal, è una giornalista bella e talentuosa che affiancherà Amadeus in una delle quattro serate a Sanremo 2020, e si è imposta all'attenzione del pubblico per il suo essere al di fuori degli stereotipi della donna mussulmana che i media raccontavano soprattutto dopo l'11 settembre: scopriamo cosa c'è da sapere sulla giornalista e scrittrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Vita Privata

Una foto di Rula Jebreal

Rula Jebreal possiede la cittadinanza italiana ed israeliana. Ha passato parte della sua infanzia in un collegio/orfanatrofio dopo il suicidio della madre, vittima di abusi durante l'infanzia. Parla ben quattro lingue: arabo, ebraico, inglese e italiano. In Italia si è diplomata in fisioterapia all'Università di Bologna grazie ad una borsa di studio del nostro Governo. Nel 2003 è nata Miral frutto della sua lunga relazione con Davide Rialta. Per un breve periodo si è accompagnata a Roger Waters, il fondatore dei Pink Floyd, dopo una convivenza con il regista Julian Schnabel, nel 2013 sposa il banchiere americano Arthur Altschul Jr dal quale divorzia nel 2016. Oggi si divide tra l'Italia e New York e si definisce una mussulmana laica.

Carriera

Una splendida Rula Jebreal, autrice di Miral, sul red carpet di Venezia 2010

Rula Jebreal e giornalista e scrittrice. La sua carriera giornalistica inizia nella seconda metà degli anni novanta collaborando presso importanti testate giornalistiche nazionali come Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione e Il Messaggero. In televisione appare in vari programmi di informazione: è stata a fianco di Michele Santoro nel programma Annozero, nel 2003 La 7 la chiama a condurre l'edizione notturna del telegiornale. Dieci anni dopo insieme a Michele Cucuzza conduce su RAI 1 il docureality in due puntate Mission - Il mondo che il mondo non vuole vedere. Nel 2009 la ritroviamo in Egitto, qui conduce una trasmissione di informazione ed interviste, passata alla storia del paese per la sua indipendenza. Come scrittrice è autrice di quattro romanzi. Dal primo, l'autobiografico 'La strada dei fiori di Miral', è stato tratto il film Miral diretto da Julian Schnabel. Osteggiato da alcune organizzazioni ebraiche israeliane perché lo ritenevano troppo filo-palestinese, il film presentato in anteprima a Venezia 2010, ha avuto l'onore di essere ospitato nella sala dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua premiere americana.

Festival di Sanremo 2020

Rula Jebreal in studio televisivo

La presenza di Rula al Festival di Sanremo 2020 era stata apertamente contestata dai "sovranisti", anche per alcune sue dichiarazioni che i suoi detrattori avevano considerato anti-italiane mentre in realtà denunciavano il crescente clima di intolleranza che si respira in questo periodo in Europa. Nella polemica erano intervenuti alcuni esponenti della destra come il conservatore fittano Daniele Capezzone che aveva scritto su Twitter "Mi par di capire che con i soldi del canone #Rai #RulaJebreal potrebbe essere incaricata a #Sanremo di spiegarci quanto le facciamo schifo". Nonostante le polemiche Amadeus l'ha voluta al suo fianco, supportato da l'ad RAI Fabrizio Salini, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis. Rula Jebreal, salirà sul palco dell'Ariston, in una serata ancora imprecisata. A chi gli chiedeva il motivo della sua scelta Amadeus ha risposto "Jebreal è una donna estremamente intelligente, cercavo una donna dal sapere internazionale che sapesse parlare del tema della violenza di genere". Rula Jebreal infatti secondo le classiche voci di corridoio reciterà un monologo contro la violenza sulle donne.